EcoEducação: projeto inicia etapa de formação para estudantes sobre hortas escolares na rede pública de ensino

Doze escolas estaduais do Amapá participam do projeto realizado em parceria com o Instituto Pensar e o Governo do Estado do Amapá.



Neste mês de Novembro, o Instituto Pensar e o Governo do Amapá iniciam a formação para hortas escolares em 12 escolas da rede pública de ensino, começando pela E. E. Mário Quirino da Silva, na próxima sexta-feira, 7. Esta ação corresponde à terceira e última etapa do projeto EcoEducação e tem o objetivo de utilizar as hortas como ferramenta pedagógica para promoção da educação ambiental, nutricional e interdisciplinar dos estudantes.



As 12 escolas envolvidas no projeto estão localizadas em 6 municípios do estado. As Escolas Estaduais Mário Quirino da Silva, Reinaldo Damasceno, Antônio João, Colégio Amapaense e Antônio Castro Monteiro são as escolas participantes de Macapá. Já em Oiapoque, as Escolas Estaduais são Duque de Caxias e a indígena Jorge Iaparrá. Em Mazagão, temos a participação das Escolas Estaduais Antônia Silva Santos e Fagundes Varela. Em Calçoene, Amapá e Tartarugalzinho temos as Escolas Estaduais Ivanildo Fortes, Veiga Cabral e São Sebastião da Terra Firme, respectivamente. Essas escolas já estão em processo de início de suas hortas escolas e as formações fortalecem este processo pedagógico. Além disso, todas essas escolas participaram da Conferência estadual Infantojuvenil pelo meio ambiente e essa formação representa um momento importante para os estudantes continuarem as práticas socioambientais nas escolas.



A formação será acompanhada por uma equipe de multiprofissionais ligados à área pedagógica e ambiental, como por exemplo técnicos em controle ambiental, arte educadores e ativistas ambientais especialista em plantas alimentícias não convencionais, técnicos agrícolas e bacharéis em Direito para palestrar sobre a política nacional de educação ambiental, a horta escolar e os princípios do direito ambiental e pela Unidade de Educação Ambiental da Secretaria de Educação.



Confira a programação

07/11 – 14h: E. E. Mário Quirino da Silva;

11/11 – 08h: E. E. Reinaldo Damasceno;

13/11 – 14h: E. E Fagundes Varela;

14/11 – 14h: E. E. Antônio João;

17/11 – 14h: E. E. Duque de Caxias;

18/11 – 14h: E. I. E. Jorge Iaparra;

19/11 – 14h: E. E. Ivanildo Fortes;

21/11 – 08h: E. E. Veiga Cabral;

21/11 – 14h: E. E. Colégio Amapaense;

22/11 – 14h: E. E. São Sebastião da Terra Firme;

24/11 – 14h: E. E. Antônia Silva Santos;

25/11 – 14h: E. E. Antônio Castro Monteiro.



Sobre o projeto

Iniciado no primeiro semestre de 2025, o projeto EcoEducação une forças do Governo do Amapá e do Instituto Pensar para realizar políticas públicas que contribuem para a educação ambiental do Estado, fornecendo meios para que o Amapá consiga alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, envolvendo estudantes e profissionais de diversas áreas ligados à educação ambiental.



O projeto é dividido em três etapas, sendo a primeira delas, a os encontros escolares para a Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente; a segunda, o 1º Encontro das Comissões Interinstitucionais de Educação Ambiental da Amazônia e a terceira, é compreendida pela formação para as Hortas escolares nas 12 escolas.



Para que essas atividades sejam possíveis, o EcoEducação conta com um fomento de R$3 milhões de reais e a estimativa de impactar cerca de 5.000 pessoas ao redor do Amapá com as atividades propostas. Além de ter como metas, 100 escolas para a formação da Conferência Estadual, a elaboração da Carta das Comissões Interinstitucionais de Educação Ambiental da Amazônia como documento base de debate para o diálogo sobre a COP 30, que será sediado na capital paraense, Belém.



O Instituto Pensar protagoniza, dentro do projeto, o fornecimento do material e dos formadores que vão atuar durante os encontros escolares para as Conferências e para a formação das Hortas escolares, a entrega dos kits de estudos dos alunos, a confecção de blocos e camisas, a hospedagem e alimentação dos formadores e dos representantes das Comissões Interinstitucionais de Educação Ambiental da Amazônia (CIEA’s) e a produção do evento das Comissões.



O Governo do Amapá tem a responsabilidade de mobilizar as Instituições que compõem as Comissões Interinstitucionais dos Estados da Amazônia e também mobilizar as escolas para participação nas etapas do projeto.

Fotos: Maria Lua e Aog Rocha

