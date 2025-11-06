Zeniude Pereira: a força da cena amapaense que se torna ancestral

O teatro amapaense carrega, a partir de hoje, uma homenagem que atravessa o tempo: o lançamento do I Banco de Texto Teatrais do Amapá Zeniude Pereira, iniciativa do Grupo Movimento Cultural Desclassificáveis que foi contemplado pelo EDITAL 02/2024 – FOMENTO – MULTILINGUAGENS – MESTRE GUIGA MELO (IN MEMORIAM), através da Lei Complementar no 195/2022 – Lei Paulo Gustavo- promovido pela Prefeitura de Macapá através da Fundação Municipal de Cultura- Fumcult.



Zeniudes Pereira, que ancestralizou, e nos deixa um legado profundo como dramaturga, diretora e mulher de seu tempo. Sua trajetória é marcada pela criação de narrativas que costuraram memórias, afetos e resistência, trazendo à cena personagens e mundos que nascem das vivências coletivas e das forças que vêm de longe — da terra, da rua, do sagrado e da ancestralidade amazônica.



Artista de energia vibrante, Zeniudes transformou palco em lar e palavra em ritual. Sua obra dialogava com as urgências de seu povo, preservando a memória cultural amazônida e projetando o teatro amapaense a um lugar de grande expressão e inventividade.





O Banco de Texto Teatral que hoje recebe seu nome busca preservar, difundir e estimular novas dramaturgias no Estado, reverenciando Zeniudes como referência maior de criação, pesquisa e direção. A iniciativa reconhece a importância de manter viva sua contribuição, garantindo que novas gerações possam acessar, estudar e se inspirar em sua escrita, que foi também gesto político e poético.

Ancestral, Zeniudes segue iluminando caminhos, guiando artistas, e lembrando que o palco é espaço de memória, cura e reexistência.



A cada texto guardado e compartilhado, sua voz permanece — viva, vibrante e presente na cena do Amapá.

Andreia Lopes – Arte da Pleta, Paulo Alfaia (com revisão IA)





Apoio:

Oca Produções,

Berço do Marabaixo,

Grupo Tatámiro de Poesia, Pontão de Cultura Rede Foliar, Coletivo

Arte da Pleta

Serviço: Sarau Zeniude Pereira

Data 05/11/2025

Hora: 19h

Local: Barracão da Tia Gertrudes (Av Duque de Caxias 1203- santa rita /Favela)



Apresentações Artísticas: Leitura Dramática com Grupo Tatámiro de Poesia, roda de conversa, Intervenções e performances com diversos artistas, Paulo Alfaia, Tonny Silo, Luciano Melo, Sandro Gemaque, Maju Coutinho, Arthur Sabóia, Iratus Pajé e MC Fabinho.

