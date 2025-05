Sejusp garante rigor na investigação do caso de intervenção policial na Zona Norte de Macapá

Nove policiais militares que atuaram na ocorrência foram afastados do trabalho operacional. Inquérito foi instaurado na segunda-feira, 5.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) do Amapá, informou nesta segunda-feira, 5, durante coletiva à imprensa, que a ação envolvendo policiais militares registrada no domingo, 4, na Zona Norte de Macapá, será apurada com transparência e o rigor das leis, assim como é feito em todas as ocorrências de intervenção policial.

O secretário da Sejusp, delegado José Neto, explicou que um inquérito para apurar os fatos foi aberto nesta segunda-feira, pela Polícia Civil e, caso sejam identificados excessos ou uso desproporcional da força, o Estado tomará todas as medidas cabíveis. No total, nove policiais, envolvidos na ocorrência, foram afastados do trabalho operacional.

“Ainda ontem (domingo), reunimos aqui na Sejusp com o comandante-geral da Polícia Militar e o delegado geral da Polícia Civil, e estamos acompanhando, desde as primeiras horas, a ocorrência que culminou no óbito de sete pessoas em decorrência de um confronto com a Polícia Militar. De imediato, todas as medidas cabíveis foram tomadas. A Polícia Civil requisitou à Polícia Científica que fossem realizadas as perícias necessárias, para instauração do inquérito que vai apurar com rigor e imparcialidade todas as circunstâncias dos fatos. Decidimos afastar os policiais envolvidos na ocorrência, para que haja isenção na investigação”, pontuou o secretário.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a diligência policial foi motivada por denúncia de tráfico de drogas e a presença de indivíduos armados naquela região da cidade. Ainda de acordo com o registro da ocorrência, um dos envolvidos, identificado como Erick Marlon Pimentel Ferreira, possuía extensa ficha criminal e era apontado como uma liderança do tráfico na Zona Norte da capital amapaense. Em relação aos sete ocupantes do carro, o secretário pontua que, quatro foram confirmados como integrantes de grupos criminosos que atuam no estado.

Coletiva aconteceu nesta segunda-feira, 5, na sede da Sejusp

“Estamos dando toda a atenção necessária para o caso. São sete pessoas que vieram a óbito. Em momento algum incentivamos qualquer tipo de abuso, mas foi algo que ocorreu e será investigado. Sobre os ocupantes do carro, temos informações concretas que, entre as pessoas, haviam sim, indivíduos integrantes de organização criminosa, inclusive que já foram presos por porte ilegal de arma de fogo e também por tráfico de drogas”, frisou José Neto.

O caso será investigado pelo delegado Neuton Gomes, coordenador do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval.

“Em relação à imparcialidade e a seriedade das investigações, eu garanto, e ainda conhecendo o delegado, que tem mais de 25 anos de carreira, e que vai presidir os procedimentos e, a própria Polícia Civil que já tem esse histórico de imparcialidade, o fato será apurado com todos os rigores legais”, afirmou o secretário de Segurança Pública do Amapá.

Agência de Notícias do Amapá

