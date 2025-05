Inscrições abertas para a 9º Edição do Festival Curta Teatro

Evento acontece de 24 a 27 de julho na União dos Negros do Amapá (UNA), com espetáculos, oficinas e debates abertos ao público

Macapá receberá, entre os dias 24 e 27 de julho, a 9º edição do Festival Curta Teatro, evento que celebra os 26 anos do grupo teatral Ói Nóiz Akí, referência na cena cultural amapaense. Com entrada gratuita, a programação acontece na União dos Negros do Amapá (UNA) e reunirá artistas, grupos e coletivos da Região Norte em quatro dias de intensa atividade cultural.

A proposta do festival é fortalecer o teatro independente e ampliar o acesso da população às artes cênicas, oferecendo ao público uma experiência rica, diversa e acessível. A programação inclui apresentações teatrais, oficinas formativas, rodas de conversa e debates com profissionais da área, promovendo o intercâmbio entre artistas, produtores, técnicos e espectadores.

O evento foi contemplado no Edital de Seleção Pública de Projetos Culturais e Esportivos Nº 01/2024, e conta com o patrocínio da CEA Equatorial e CSA, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). A realização é do Ministério da Cultura e do Governo Federal, com apoio do Coletivo de Artistas, Produtores e Técnicos em Teatro do Estado do Amapá (CAPTTA).

“O Curta Teatro é um espaço de resistência e celebração da arte como ferramenta de transformação social. Queremos não só mostrar o que está sendo produzido na região, mas também formar novas plateias e inspirar futuros artistas”, afirma Cláudio Silva, produtor e integrante do grupo Ói Nóiz Akí.

As inscrições estão abertas através do site: https://oinoizaki.com.br/

IX Festival Curta Teatro

Data: 24, 25, 26 e 27 de julho de 2025

Local: União dos Negros do Amapá (UNA), Macapá/AP

Entrada: Gratuita

Informações: @cpcamapa| @oinoizaki

