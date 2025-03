Palestra terá chef Thiago Castanho aclamado pelo jornal The New York Times como um dos mais inovadores do Brasil

O palestrante convidado, Thiago Castanho, abordará temas sobre a autenticidade dos sabores regionais e possibilitar um diferencial para os restaurantes

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), numa ação do Projeto Gastronomia Tucuju, promove a Palestra Cozinha com Identidade: encantos, sabores e riqueza regional. O objetivo é valorizar a culinária regional e incentivar que os restaurantes amapaenses façam cada vez mais o uso de ingredientes regionais. O evento acontece na sede do Sebrae, no Salão de Eventos Macapá, no dia 17 de março, às 19h.

Para a gestora do Projeto Gastronomia Tucuju do Sebrae, Tatiane Negrão, valorizar a gastronomia regional evidencia a diversidade e riqueza culinária do país, promove o turismo local, gera empregos, movimenta a economia e valoriza a cultura e tradições de cada região do Brasil.

“A comida típica de uma região revisita memórias e emoções, pois está enraizada na identidade local. Oferecer pratos regionais nos estabelecimentos pode conquistar clientes e contribuir para o crescimento do empreendimento, além de fortalecer a identidade do negócio e tornar uma referência na gastronomia local”, disse a gestora Tatiane Negrão.

Palestrante

O palestrante, chef Thiago Castanho, possui 20 anos de experiência no setor gastronômico e, de acordo com o jornal The New York Times, é um dos chefs mais inovadores do Brasil, com trajetória marcada pela difusão da gastronomia paraense pelos restaurantes Remanso do Bosque e Remanso do Peixe. Com dois livros lançados, Thiago Castanho foi apresentador do Reality Cozinheiros em Ação, do canal GNT, e apresenta o Receitas da Flores, Canal Futura, e o programa Fome de Luta, no Canal Combate.

O palestrante já foi eleito três vezes como Chef do Ano, pela Revista Veja Comer & Beber Belém, já esteve na lista da Revista Forbes 2015, que elegeu 30 brasileiros de destaque em diversas áreas, faz parte da lista dos 50 Bests Restaurants da América Latina, e também já participou do programa culinário Iron Chefs Brasil, da Netflix, e saiu vitorioso.

Evento

Durante o evento, ocorrerá a participação de empresas amapaenses que irão expor e comercializar produtos regionais. Participarão desse momento as empresas: Empório Shekinah, Gengibirra Mangarataya, Chopp da Vovó, Farinha Piririm, Engenho Café de Açaí, Indicação Geográfica (IG) do Abacaxi do Porto Grande, Vitrium, Sumano, Amazonbai, Chocolates Cacau Cunani e Simone Biscoitos.

Coordenação

A Palestra Cozinha com Identidade: Encantos, sabores e riqueza regional é coordenada pela gerente da Unidade de Comércio e Serviço (UAC-CS), Vânia Chermont, e pela gestora do Projeto Gastronomia Tucuju, Tatiane Negrão.

Programação

Data: 17 de Março de 2025 – Segunda-Feira

Local: Sede do Sebrae no Amapá – Salão de Eventos Macapá

Hora: 18h30 – Início do credenciamento

Hora: 19h – Abertura do evento

Hora: 19h10 – Apresentação das empresas expositoras

Hora: 19h30 – Palestra Cozinha com Identidade: Encantos, sabores e riqueza regional

Hora: 21h – Networking

Hora: 22h – Encerramento.

