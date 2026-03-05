Abertas inscrições para o Mestrado em Desenvolvimento da Amazônia Sustentável

Curso é ofertado de forma presencial para Macapá (AP) e Vale do Jari (AP).



A Universidade Federal do Amapá (Unifap) está com processos seletivos abertos para a turma 2026 do Mestrado em Desenvolvimento da Amazônia Sustentável (PPGDAS). O curso de pós-graduação stricto sensu é uma oportunidade estratégica para pesquisadores que buscam soluções para os desafios da região amazônica.

Podem participar candidatos que possuem graduação em cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Processo Seletivo para Macapá (AP)

São oferecidas para o Campus Marco Zero do Equador: 12 vagas para ampla concorrência (regulares); 5 vagas para políticas de cotas (coletivos específicos) e 2 vagas para o processo seletivo especial (cotas supranuméricas).

Para esse processo, os interessados devem acessar o endereço eletrônico https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/home.jsf, na aba menu: Processos Seletivos / Stricto Sensu, preencher o formulário e anexar toda a documentação exigida no edital de seleção até o dia 12 de março de 2026.

O processo seletivo terá quatro etapas:

1° etapa: Prova escrita, prevista para o dia 20 de março de 2026.

2° etapa: Avaliação da proposta de pesquisa.

3° etapa: Entrevista presencial com os candidatos, prevista para os dias 09 e 10 de abril de 2026.

4° etapa: Avaliação do currículo Lattes

A divulgação do resultado final está programada para o dia 23 de abril de 2026.

Processo Seletivo para Vale do Jari (AP)

Este ano, o PPGDAS está ofertando vagas regulares e supranuméricas para a região do Vale do Jari, região no sudoeste amapaense localizada à margem esquerda do Rio Jari e que faz fronteira com o Pará. São 14 vagas para ampla concorrência e quatro vagas para as Políticas de Cotas, além de duas vagas supranuméricas para cotas.

As inscrições para esse processo devem ser realizadas até o dia 18 de março de 2026, exclusivamente pelo endereço eletrônico https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/home.jsf, na aba menu: Processos Seletivos / Stricto Sensu.

A seleção de novos alunos terá as seguintes etapas:

1° etapa: Prova escrita, prevista para o dia 30 de março de 2026.

2° etapa: Avaliação da proposta de pesquisa.

3° etapa: Entrevista presencial com os candidatos, prevista para os dias 06 de maio de 2026.

4° etapa: Avaliação do currículo Lattes

A divulgação do resultado final está programada para o dia 22 de maio de 2026.

É a primeira vez que o PPGDAS oferta vagas específicas para a população do Vale do Jari com o intuito de promover a interiorização da pós-graduação às cidades do sul do Amapá.

“O objetivo do mestrado é proporcionar à população do interior do Amapá o acesso à formação do nível de mestrado aos profissionais interessados, atuando diretamente a essas políticas públicas, sociais e socioambientais”, diz o coordenador do PPGDAS, Prof. Dr. Roni Mayer.

Para mais informações, os interessados devem acessar os editais dos processos seletivos disponíveis no site do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento da Amazônia Sustentável: https://www2.unifap.br/ppgdas/editais/

Sobre o mestrado

O Mestrado em Desenvolvimento da Amazônia Sustentável possui duas linhas de pesquisa: “Desenvolvimento e Planejamento Socioeconômico” e “Meio Ambiente e Planejamento”.

O curso de pós-graduação stricto sensu tem duração máxima de 24 meses. Os objetivos do PPGDAS são:

I) proporcionar formação científica, com a devida articulação teórico-prática, a pessoas com título de nível superior;

II) estimular investigação científica criteriosa sobre os processos de desenvolvimento regional;

III) capacitar para pesquisa e docência;

IV) desenvolver espírito crítico e rigor nas publicações científicas, inclusive nas suas dissertações;

V) conferir ao(à) candidato(a) habilitado(a) o título de Mestre(a) em Desenvolvimento da Amazônia e Sustentabilidade.

Saiba mais em https://www2.unifap.br/ppgdas/.

Serviço

Inscrições para os Processo Seletivo Regular e Diferenciado de Cotas Supranuméricas para o Mestrado em Desenvolvimento da Amazônia Sustentável

Inscrições gratuitas: Até 12/03 (Macapá) e 18/03 (Vale do Jari).

Público-alvo: candidatos que possuam diploma de licenciatura, tecnólogo ou bacharelado reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Editais da seleção disponíveis em https://www2.unifap.br/ppgdas/editais/

