Governador Clécio Luís lança 1ª edição da Corrida do Servidor Público com percursos de 3, 5 e 7 km

Nesta terça-feira, 21, o governador do Amapá, Clécio Luís, realizou o lançamento da 1ª Corrida do Servidor Público, que acontece no dia 1º de novembro, com largada na Toca da Onça e percurso pela Rodovia do Centenário. O evento integra as comemorações do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, e promove saúde, integração e va lorização dos trabalhadores do Estado.

Durante o lançamento, foram abertas as inscrições para 4 mil participantes, distribuídas entre os três percursos: 3km, 5km e 7km. A corrida contará com premiação para os três primeiros colocados no geral e para os três primeiros servidores públicos de cada gênero. Além da competição esportiva, a programação incluirá atividades especiais após a corrida, com atrações culturais e recreativas em homenagem aos servidores.

O evento é realizado com recursos do Tesouro Estadual e contrapartida do deputado estadual Rodolfo Vale, reforçando o compromisso do Governo do Amapá em incentivar a prática esportiva e reconhecer o papel essencial dos servidores públicos no desenvolvimento do estado.

