Abrigo recebe doações para o Dia das Crianças em Manaus

Além de alegria, brincadeiras e boas recordações, o Dia das Crianças será marcado pela solidariedade no Núcleo de Assistência a Criança e Família em Situação de Risco (Nacer). A instituição está recebendo doações para a data, que será celebrada com uma festa especial, nesta sexta-feira (12), das 9h às 18h, em sua sede localizada na Rua 35, número 02, no Conjunto Castelo Branco, Parque Dez de Novembro.

A lista de presentes inclui itens variados, que vão desde mamadeiras, roupas, calçados e toalhas, até artigos do material escolar como cadernos, lápis, borrachas, canetas e mochilas.

“São vinte crianças aguardando por esta data ansiosamente, não só para receber os presentes, mas também os abraços, brincadeiras e gestos de carinho de nossos visitantes”, destaca o diretor do abrigo, Cleslley Rodrigues.

O Nacer acolhe adolescentes grávidas e crianças em situação de vulnerabilidade social encaminhadas pelo Juizado da Infância e da Juventude, garantindo assistência, proteção e cuidados com a saúde.

A comemoração do Dia das Crianças terá diversas atrações para os “pequenos”, entre elas, pula-pula e futebol de sabão. A casa ficará aberta para o público, que terá a oportunidade de fazer sua contribuição e compartilhar momentos de diversão com os acolhidos.

Para ter acesso à lista completa com os pedidos, os interessados podem entrar em contato por meio do telefone: (92) 99326-6222. Mais informações sobre o Nacer estão disponíveis no site: www.nacercrianca.org.