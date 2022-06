A cultura alimentar brasileira continua se voltando para os produtos nativos — o consumidor médio pode acompanhar esta tendência?

O Brasil é um país de dimensões continentais. Tendo em vista a sua área de 8.516.000 km² e o seu histórico cultural, a variedade de produtos disponíveis na flora e fauna do país é gigantesca, por isso é quase impossível citar apenas um produto da gastronomia brasileira. Diante de um país tão grande, é praticamente ilimitado o número de opções que os brasileiros têm à mão para explorar.

Aproveitar os produtos nativos é uma tendência que só traz benefícios. Além de aproximar a população do seu próprio território, redescobrindo-o, os custos associados à importação de produtos e/ou cultivo de produtos que não são próprios da região deixam de existir, fazendo com que a população possa ter acesso a produtos de qualidade e baixo-custo. Hoje em dia, com a infinidade de receitas disponíveis na internet em diversos sites, por exemplo em www.fooddiez.com.br fica mais fácil arriscar para conhecer novos produtos do nosso país sem medo de ousar demais e arriscar o almoço de domingo.

De Norte a Sul do país, Açaí, Cupuaçu, Tucumã, Azedinha, Acerola, Cacau, Graviola, Ora-pro-nóbis, Pequi, Goiaba e Pinhão são bons exemplos do que o Brasil pode oferecer, e aumenta cada vez mais o incentivo ao consumo desses produtos pelo consumidor médio, que sente os reflexos dessa escolha na mesa e no bolso.

Dicas para priorizar o consumo de produtos nativos

Antes de tudo, o fato de os alimentos serem nativos não significa que são infinitos. Sendo assim, é preciso que as indústrias estejam atentas para proporcionar um consumo consciente – respeitando as técnicas de agriculturas adequadas, as épocas do plantio e os fatores necessários para que a colheita seja segura e produtiva.

Além do mais, o incentivo à produção de alimentos agroecológicos e a agricultura familiar são pontos importantes no que diz respeito ao consumo de alimentos nativos. Também são fatores importantes tendo em vista a qualidade nutricional dos alimentos, que tendem a chegar mais frescos à mesa dos consumidores. A sustentabilidade está em ascensão em todo o mundo, mudando o estilo de vida em muitas sociedades – e escolher produtos locais em detrimento dos importados é um grande passo em direção a um mundo mais saudável.

Conheça os alimentos de cada região

Com um país tão grande, é normal que os brasileiros não conheçam os produtos disponíveis ao redor de todo o país, principalmente tendo em vista o fator cultural que está associado à alimentação. No entanto, é fundamental que a população conheça ao menos os alimentos produzidos em cada região, assim conseguem optar pela escolha de produtos mais frescos e, em certas ocasiões, podem inclusive privilegiar o produtor local, gerando mais uma fonte de renda e movimentando o comércio daquela região.

Alguns produtos nativos chegam até mesmo a servir de base para outros produtos, como é o caso da “carne” feita a partir de fibra de caju, valorizando um dos produtos mais característicos da Amazônia e tornando-se mais uma opção disponível para pessoas que querem diminuir o consumo de alimentos de origem animal.

Priorize os produtos da época

Além disso, é importante que as pessoas se atentem aos produtos disponíveis em cada estação do ano para que possam modificar o paladar consoante a disponibilidade da natureza. É impossível conseguir comer bons morangos o ano todo, mas, em contrapartida, talvez seja uma boa solução substituir as frutas que chegam à mesa dependendo da época do ano, conseguindo alimentos mais frescos e evitando o uso de substâncias mais artificiais que são utilizadas para garantir a produção “fora de época”.

Além disso, diversificar o consumo também é uma boa ideia. Testar novas frutas para as sobremesas fugindo um pouco do tradicional ou mesmo diversificar o preparo dos alimentos pode ser uma iniciativa interessante para evitar enjoar deles!

