Clubes avançam nas conversações sobre a Libra

25 times das Séries A e B do Brasileirão se reuniram na última segunda-feira para analisar com maior profundidade a proposta de formalização da nova liga.

Mais um capítulo da novela sobre a criação da nova Liga de Clubes Brasileiros, a Libra, acaba de chegar ao fim. Ontem, 25 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro se reuniram em um hotel no Rio de Janeiro para debater com maior profundidade sobre a proposta de formalização da competição. Agora, o grupo deve iniciar novas conversações com representantes da Libra.

A reunião realizada ontem foi anunciada na segunda-feira da semana passada, em uma carta-proposta divulgada pelos clubes. No texto, no qual reforçaram o interesse na proposta de criação do campeonato, os times compartilharam um modelo que abordava a questão da divisão de receitas e recursos entre os grupos participantes.

Modelo:

(i) Divisão de receita de 50% igualitário, 25% performance e 25% comercial, com parâmetros objetivos e mensuráveis;

(ii) Diferença de receita entre maior e menor clube tendo como alvo o limite de 1.6 ao longo do tempo (referência Premier League), com o teto de 3.5 a partir do primeiro ano;

(iii) Compromisso de que a Série B receba 20% dos recursos de venda de direitos de transmissão.

Após a reunião de ontem, em conversas com as mídias, os representantes dos clubes deram a entender que avançaram no debate, mas que ainda existem pontos em discussão a serem definidos. A divisão das receitas e recursos foi novamente tema de debate. Em entrevista exclusiva ao site do “ge”, o presidente do Coritiba, Juarez Moraes e Silva, revelou que houve, sim, uma flexibilização das partes envolvidas nos debates.

Agora, esse grupo de equipes deve enviar seus representantes para um debate com os membros da Libra. Até o momento, 10 clubes assinaram com sinal positivo o documento de criação da nova liga. São eles: Ponte Preta, Corinthians, Cruzeiro, São Paulo, Santos, Palmeiras, Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo e Red Bull Bragantino.

Coritiba Digital

Enquanto participa dos debates sobre o futuro do Futebol Brasileiro, o Coritiba também tem investido para ser um dos clubes brasileiros pioneiros no mercado de ativos digitais.

Em breve, o “Coxa” irá lançar o seu fan token oficial, o Fan Token Coritiba. O ativo estará disponível para comercialização na plataforma da Bitci Brasil, parceira oficial do clube.

Sobre a Bitci

Fundada na Turquia, em 2018, a Bitci é uma plataforma de negociação de ativos digitais. Bitcoin, Ethereum e Criptomoedas, que garantem segurança e rapidez aos usuários durante o processo de transação.

A plataforma realiza cerca 1,2 bilhão de transações diárias e atua fornecendo soluções para o mercado, produzindo tokens para as marcas e clubes com a BitciChain.do

A BitciChain, primeira rede blockchain integrada à bolsa de valores e plataforma de pagamento da Turquia, está sendo desenvolvida pela Bitci Teknoloji. A BitciChain é otimizada para fornecer a empresas e instituições a melhor adoção de blockchain.

Celso Martins

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...