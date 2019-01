Exposição mostra 50 anos das lentes de Gervásio Baptista, o fotógrafo dos presidentes

Uma exposição fotográfica que mostra grandes momentos no Brasil e no mundo acontece até o dia 30 de janeiro na Galeria Olhos de Águia, em Taguatinga.



Não é exagero afirmar que são grandes momentos quando se trata de um ícone do fotojornalismo brasileiro, Gervásio Baptista, que também é conhecido como o fotógrafo dos presidentes.



Gervásio registrou a posse de todos os presidentes desde Getúlio Vargas até Dilma Roussef.

Neste período fez fotos emblemáticas, como aquela do presidente Juscelino Kubitschek acena para o povo. A foto, que foi capa da extinta revista Manchete, serviu de modelo para a estátua do ex-presidente, que fica em frente ao Memorial JK, no eixo monumental.



É dele também a fotografia de Tancredo Neves, sentado em um sofá, rodeado pela família, no Hospital de Base de Brasília. Tancredo morreu dias depois, antes de assumir a Presidência da República



Foram 50 anos dedicado à fotografia. Nesse período, Gervásio, que hoje está com 96 anos, registrou também grandes momentos de sete Copas do Mundo; a beleza e a elegância em dezesseis concurso de Miss Universo e foi testemunha ocular das Revoluções Cubana e dos Cravos, em Portugal.



Se não fosse pouco, cobriu ainda a guerra do Vietnã, a queda do ex -presidente argentino Juan Domingo Perón.



São dez fotografias históricas desse lenda viva do fotojornalismo. A Galeria Olhos de Águia fica na CNF 1, Taguatinga Norte. As visitas começam às 18h e vão até a 0h. A entrada é de graça.

* Com produção de Renato Lima

EBC