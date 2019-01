Explosão em padaria de Paris deixa mortos e dezenas de feridos

Uma explosão em uma padaria neste sábado (12), no centro de Paris, deixou três mortos e 47 feridos, segundo autoridades francesas. Dos mortos, dois eram bombeiros e uma turista espanhola, conforme a polícia e o governo espanhol.



A explosão quebrou vidraças e danificou carros. De acordo com as autoridades, a suspeita é que a explosão tenha sido causada por um vazamento de gás. Os bombeiros foram acionados para checar um vazamento de gás, depois ocorreu a explosão resultando nas chamas.

A polícia fechou as ruas para os serviços de emergência e dois helicópteros foram usados no socorro das vítimas. No local, o ministro do Interior, Christophe Castanar, disse à imprensa que “a situação está sob controle”. O ministro disse que mais de 200 bombeiros foram mobilizados.



* Com informações da agência alemã Deutsche Welle

EBC