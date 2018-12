Pelo segundo ano consecutivo, Portugal é eleito o melhor destino turístico do mundo no “Oscar do turismo”

País levou outros prêmios, como melhor cidade e melhor destino insular do mundo

​​​​​​Portugal foi eleito, pela segunda vez consecutiva, o Melhor Destino Turístico do Mundo (World’s Leading Destination) na edição de 2018 dos World Travel Awards, considerado o “Oscar do Turismo”, em cerimônia realizada no sábado (1), em Lisboa.

A capital portuguesa também recebeu dois prêmios: Melhor Cidade para Turismo e Melhor “City Break”. Além disso, o Turismo de Portugal foi, pela segunda vez consecutiva considerado o Melhor Organismo Oficial de Turismo do Mundo e o portal visitportugal.com repetiu o feito de 2017, sendo eleito novamente o Melhor Website Oficial de Turismo do Mundo.

Outro destaque português foi a Ilha da Madeira, vencedora como Melhor Destino Insular do mundo pelo quarto ano consecutivo.

