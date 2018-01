Helicóptero da Rede Globo cai próximo a praia no Recife

Um helicóptero que fazia imagens para o programa Bom Dia, PE, da Rede Globo em Recife, caiu na manhã desta terça-feira (23) próximo à Praia do Pina, zona sul da capital pernambucana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o plano de voo da aeronave informa que havia três pessoas no helicóptero. Duas delas morreram e uma encontra em “estado gravíssimo” no hospital da Restauração.

O acidente ocorreu às 6h04, segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros. As primeiras unidades de salvamento chegaram ao local do acidente, próximo à entrada do bairro de Brasília Teimosa, por volta das 6h10. O comandante da aeronave, Daniel Galvão, morreu no local.

Os dois passageiros foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um deles, no entanto, faleceu durante os primeiros socorros. O outro está hospitalizado em estado gravíssimo. Ainda não foram informados os nomes dos dois passageiros. Neste momento, o local do acidente conta com a presença de peritos, bombeiros, médicos-legistas, além de autoridades aeronáuticas.

EBC