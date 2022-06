Na Semana do Meio Ambiente, FAS lança cartilha e jogo “Curupira na Amazônia”

A cartilha e o jogo virtual “Curupira na Amazônia”, que ensina crianças e adolescentes de forma lúdica e educativa sobre as características da fauna e flora amazônicas, além de mostrar ações para a conservação da floresta, serão lançados nesta semana pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS). A publicação e o game foram feitos em parceria com a Petrobras.

O lançamento ocorrerá como parte da exposição sobre o Projeto Amazonas Sustentável (PAS), que acontece de 1º a 5 de junho no Studio 5, localizado no bairro Aleixo. Com entrada gratuita, o evento faz parte da programação especial que a FAS está realizando para celebrar a Semana do Meio Ambiente.

Tanto a cartilha quanto o jogo são formados por “estórias”, canções e desafios relacionados à temática da conservação socioambiental. Os assuntos são apresentados pelo Curupira, personagem do folclore brasileiro, considerado como guardião das matas, que traz a mensagem da vida em equilíbrio e respeito com a natureza.

O lançamento da cartilha e do jogo é uma das ações do Projeto Amazonas Sustentável (PAS), executado pela FAS com a Petrobras. A cartilha será distribuída gratuitamente na rede pública de ensino, principalmente em escolas de comunidades ribeirinhas e indígenas e o jogo já está disponível no site: www.fas-amazonia.org/curupira-na-amazonia/.

“A temática é bem amazônica e muito interessante, pois o Curupira é considerado um ser encantado que protege as florestas de invasores ou exploradores, de quem tira mais do que a natureza pode oferecer ou repor. Essa ‘estória’, de origem indígena, continua atual e necessária em tempos de recordes de desmatamento na Amazônia, queimadas e outras atividades predatórias contra a fauna, a flora e os povos”, comenta o coordenador do PAS e um dos responsáveis pelo projeto, Gil Lima.

O jogo é um quebra-cabeça virtual e a dinâmica segue o Curupira, menino de pés virados e cabelos de fogo, mostrando lendas e “estórias” para os jogadores aprenderem mais sobre os hábitos e características de animais típicos da fauna amazônica, como a onça-pintada, pirarucu, tracajá, peixe-boi, preguiça, entre outros. Além de mostrar a história da Casa Punã, casarão histórico localizado na comunidade Punã, no município de Tefé (distante 521 quilômetros de Manaus).

Sobre a FAS

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

