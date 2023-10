Eclipse solar: saiba o horário do evento nas capitais do Brasil

Neste sábado acontece o eclipse solar anular visível no Brasil, saiba como vai ser o fenômeno na sua cidade

Falta pouco, neste sábado (14) acontece o eclipse solar anular, que em algumas partes do mundo, inclusive em alguns estados do Brasil, vai formar um “Anel de Fogo“. Para não perder nada, veja o horário do evento em todas as capitais brasileiras.

De acordo com o Observatório Nacional, a anularidade, onde o Sol forma um “anel de fogo” ao redor da Lua, será visível nos Estados Unidos, México, Belize, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia e Brasil.

Isso não significa, entretanto, que a anularidade vai ser visível em todo o país. Desta vez, a região de abrangência na faixa de totalidade recairá sobre os oceanos Pacífico e Atlântico. Em consequência, uma vasta região das Américas terá visibilidade das fases de anularidade total e parcial – que é o caso aqui no Brasil.

Natal (RN) e João Pessoa (PB) são as duas capitais brasileiras que contemplarão o eclipse em sua maior magnitude – 0,953 e 0,949, respectivamente. Em ambos os locais, o evento começa por volta das 15h30 até quase 16h50, com duração da anularidade máxima em torno de 3,5 min.

O eclipse será parcial, onde apenas um pedaço do Sol é coberto pela Lua ocorrerá nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Em São Paulo, a magnitude máxima será de 0,488, às 16h49 min.

