Meu Bebê só Quer Colo – O Que Fazer?

A maternidade é um sonho para a grande maioria das mulheres, mas não é só de flores que ela é feita. Mulheres são feitas de carne e osso, se irritam, cansam e precisa de um momento só para elas, o que se torna muito mais difícil após se tornar mãe, ainda mais quando o bebê só quer colo.

Quando nasce o primeiro filho, a mulher fica deslumbrada com aquele bebezinho tão sonhado e cheirosinho. Afinal como é bom ficar com ele nos braços e vê-lo dormir aconchegado no calor do seu corpo, não é? Mas seguindo o pensamento de que esse momento irá passar tão depressa que irá aproveitar cada segundo, a mulher vai ninando horas a fio e passa 24 horas do seu dia com o pequeno bebezinho nos braços.

Os meses vão passando e a vida tem que seguir e aquele hábito tão gostoso e apreciado nos primeiros meses começa a ficar exaustivo, pois, até para tomar um banho o bebê não consegue ficar sozinho no berço. Para dormir é uma verdadeira coreografia, de balança aqui e balança pra lá. Para lavar uma louça, estender uma roupa ou fazer qualquer serviço de casa é uma tortura, pois o seu bebê não aceita ficar nem no carrinho.

Dar colo ou não dar?

Esse é um assunto que divide opiniões, pois, muitas mulheres e mães defendem o método do colo em tempo integral, mesmo sendo muito sacrificante e exaustivo. Existe também o caso de mães de primeira viagem e obvio com a dificuldade da adaptação nos primeiros dias, acaba sentindo dificuldade nos primeiros meses. O bebê tem como meio de comunicação o choro, e nos primeiros dias até que se adaptem um ao outro é difícil de identificar os motivos de tantas lágrimas, e cada choramingada, a mãe corre para pegá-lo.

O bebê aprende tudo muito rápido, inclusive por repetição por isso, ele vai aprender que quando chorar alguém vai pegá-lo imediatamente. Claro que o colo da mamãe e do papai é o melhor lugar do mundo e mais confortável que o berço, o carrinho e o bebê conforto.

Tarefas da Mãe

Então para que ele vai querer ficar, não é? A mudança desse hábito é de extrema importância para a harmonia familiar, já que o bebê não é o único membro da família e muito menos o centro do mundo. A mãe infelizmente não pode ficar a disposição 100% do seu tempo, afinal existem afazeres, não é? Roupas pra cuidar, comida para fazer e casa para organizar. A rotina da mulher vai muito além de somente ninar o bebê e ficar com ele nos braços.

Existem formas de mudar esse costume, mesmo que seja bem difícil no inicio. Os pais tem que ser persistentes, afinal isso, não só dará mais tempo para eles como permitirá que seu bebê se desenvolva melhor, coisa que dificilmente conseguirá o tempo todo no colo.

O que Fazer Para Tirar o Costume do Colo

Procure deixá-lo em locais que possa te observar de longe, converse com ele e interaja com brinquedos e formas atrativas. O caminho é mostrar que ele estará protegido e perto da mamãe mesmo que esteja em um carrinho. E que sim, o berço é um local aconchegante e gostoso para adormecer depois de um banho quentinho e com a barriguinha cheia. Toda mudança de costumes requer tempo e insistência, mas pelo bem da família vale a pena enfrentar.

O bebê só Quer Dormir no Colo! E Agora?

A mesma questão se repete! Devido ao costume desde recém-nascido, os bebês acabam criando hábitos e só querer dormir no colo é um deles. Ou você desde o inicio o acostuma a dormir sozinho após a mamada ou o deixa adormecer nos teus braços. Só não esqueça que eles acostumam depressa ainda mais com colo e isso irá se estender por longos anos e longas noites.

Você pode até gostar de nina-lo, afinal é tão gostoso vê-lo pegar no sono no aconchego dos seus braços. O problema é que o bebê acaba criando certa dependência e não conseguirá voltar a dormir sozinho em cada despertar, inclusive no meio da noite. Conseguindo adormecer novamente sem precisar que alguém o pegue e o balance, o tornará mais seguro e independente além de não se tornar um momento tão desgastante e cansativo para os pais.

