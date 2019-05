Correios oferece serviço de interrupção de entrega de encomenda

A partir desta semana, todos os clientes dos Correios poderão solicitar a suspensão da entrega de uma encomenda ao destinatário, caso percebam terem sido vítimas de golpe ou se arrependam do envio por algum motivo. Para isso, é preciso informar o CPF/CNPJ do remetente sempre que for postar um objeto na agência.

Feito isso, em caso da necessidade de interrupção da entrega, basta acessar o site dos Correios, informar o código de rastreamento do objeto e realizar login com CPF/CNPJ e senha do idCorreios.

Essa etapa de verificação tem o objetivo de assegurar que a interação está sendo realizada pelo remetente, pois só ele tem acesso ao comprovante. Após o registro com sucesso da solicitação no Portal Correios, a encomenda fica com o status de bloqueio. Na unidade responsável pela entrega ao destinatário, o sistema alerta aos carteiros que aquela encomenda não deve ser entregue. O objeto é, então, encaminhado para devolução ao endereço do remetente.

Funcionalidade

O serviço faz parte do projeto Entrega Interativa que tem o objetivo de permitir maior interação com os Correios durante o fluxo de entrega de encomendas. O recurso está acessível aos clientes que informarem o CPF/CNPJ no momento da postagem. Além da vantagem de realizar o rastreamento no Portal Correios, o sistema, agora, passa a classificar as informações em “Objetos postados por você” (aqueles que o cliente postou) e “Objetos postados para você” (aqueles que o cliente irá receber), desde que essa informação tenha sido passada aos Correios pelo remetente, no ato da postagem. O novo serviço, que agrega mais valor e gera maior confiabilidade junto aos usuários, está disponível em todo o território nacional.

Saiba mais em http://www.correios.com.br/a-a-z/entrega-interativa-solicitacao-de-suspensao-da-entrega.

Assessoria de Imprensa

Gerência de Comunicação / DCORE