Covid-19: Banco Mundial aprova US$12 bi para países em desenvolvimento

Além de vacinas, financiamento inclui testes e tratamentos

O Banco Mundial informou nessa terça-feira (13) que seu conselho executivo aprovou US$ 12 bilhões em novos fundos para países em desenvolvimento com o objetivo de financiar a compra e distribuição de vacinas para covid-19, assim como testes e tratamentos.

O plano de financiamento faz parte de um orçamento de US$ 160 bilhões em recursos totais que a instituição prometeu fornecer aos países em desenvolvimento até junho de 2021 para ajudá-los a combater a pandemia do novo coronavírus. A liberação dos recursos foi anunciada pela primeira vez pela Reuters no fim de setembro.

O Banco Mundial informou ainda que o programa de financiamento incluirá apoio técnico aos países destinatários para que possam se preparar para a distribuição de vacinas em larga escala, e que sinalizará às empresas farmacêuticas que haverá forte demanda e amplo financiamento para as vacinas da covid-19 nos países em desenvolvimento.

Reuters

