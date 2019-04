Petrobras abre 72 vagas de estágio em 15 cidades do Brasil

As bolsas são no valor de R$ 1.400 para nível superior e R$ 980, nível médio. A carga horária é de cinco horas diárias

A Petrobras abriu inscrições para o processo de seleção de estagiários. São 72 vagas para preenchimento imediato em 15 cidades do país. As bolsas são no valor de R$ 1.400 para nível superior e R$ 980, nível médio. A carga horária é de cinco horas diárias.

Os estagiários também receberão auxílio transporte e seguro de vida. As inscrições podem ser realizadas diretamente no site, onde os candidatos devem fazer a seleção da cidade.

Para as 58 vagas de nível superior, o candidato deve estar cursando o terceiro período – à exceção do curso de Direito, na qual o estudante deve estar no sétimo semestre. Para o nível técnico, são 14 oportunidades.

Uma prova online deverá ser realizada entre 13 e 15 de maio, com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico/matemático e conhecimentos gerais. A fase seguinte é uma entrevista. O resultado será divulgado em 29 de maio.

O estágio terá a duração de 6 meses, podendo, no entanto, ser prorrogado por até dois anos. É possível conferir o edital aqui.

As opções de municípios são Manaus (AM), Salvador (BA), Brasília (DF), Vitória (ES), Belém (PA), Araucária (PR), Macaé (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Mossoró (RN), Canoas (RS), Aracaju (SE), Guarulhos (SP), Paulínia (SP), Santos (SP) e São José dos Campos (SP).

Metrópoles