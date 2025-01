Testes rápidos para diagnóstico de dengue no estado começaram a ser distribuídos no AP

Iniciativa vai ampliar a identificação precoce dos casos, especialmente em municípios distantes e com acesso limitado a serviços laboratoriais.

O Governo do Amapá iniciou nesta segunda-feira, 27, a distribuição de 28.750 testes rápidos (TR) para diagnóstico de dengue no estado. O material foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde por meio do Plano de Ação para Redução da Dengue e outras Arboviroses.

A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) do Amapá coordena a distribuição para as prefeituras dos 16 municípios. A iniciativa vai ampliar a identificação precoce dos casos, especialmente nas cidades distantes e com acesso limitado a serviços laboratoriais.

“O uso dos testes rápidos será complementar às estratégias já existentes do Governo do Estado, possibilitando o diagnóstico nas Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) dos municípios e a melhor conduta clínica aos pacientes”, pontuou o superintendente da SVS, Cássio Peterka.

O critério de distribuição foi o mesmo adotado pelo MS, e levou em conta a proporção de notificações de casos suspeitos de dengue em cada município, entre as semanas epidemiológicas (SE) de 27/2024 e 02/2025, independentemente da classificação final.

Foram consideradas as notificações de casos suspeitos em função da demanda gerada a partir da busca por atendimento médico, e pela utilidade dos testes rápidos em contribuir, em conjunto com outros elementos, para a definição de conduta clínica oportuna mais adequada individualmente.

O TR para detecção do antígeno NS1 deve ser realizado entre o primeiro e o quinto dia, após o início dos sintomas com resultado em até 20 minutos, entretanto, os municípios devem manter o envio de amostras para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) para análise pelo RT-PCR (Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real) técnica molecular altamente sensível e específica que desempenha um papel crucial na diferenciação dos quatro sorotipos do vírus da dengue e outras arboviroses como zika e chikungunya.

Quantos testes cada município irá receber:

Macapá: 11.500

Santana: 5.550

Oiapoque: 2 mil

Porto Grande: 2 mil

Mazagão: 1.450

Calçoene: 1.450

Tartarugalzinho: 1.550

Serra do Navio: 500

Laranjal do Jari: 1 mil

Ferreira Gomes: 500

Pedra Branca do Amapari: 500

Amapá: 150

Itaubal: 150

Cutias: 150

Pracuúba: 150

Vitória do Jari: 150

Agência de Notícias do Amapá

