Pré-matrícula para as vagas remanescentes da rede estadual de ensino está aberta; veja como se inscrever

Governo do Amapá disponibilizou mais de 11,5 mil vagas para o ensino fundamental 1 e 2, ensino médio e EJA das escolas em tempo parcial e integral.

O Governo do Amapá abriu, nesta segunda-feira, 27, a pré-matrícula para mais de 11,5 mil vagas remanescentes da rede estadual de ensino de Macapá e Santana. Essa é a última etapa on-line destinada às pessoas que perderam os prazos anteriores ou que, por algum motivo, ainda não conseguiram concluir o procedimento.

Estão disponíveis vagas para o ensino fundamental 1 e 2, ensino médio e todas as etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), tanto nas unidades de ensino em tempo parcial quanto nas de ensino integral.

“Fechado todo o processo de pré-matrícula on-line em Macapá e Santana, quem ainda não estiver com sua matrícula, poderá tentar a vaga diretamente em cada escola, a partir do dia 3 de fevereiro”, explica o coordenador de Educação Básica e Profissional da Secretaria de Estado da Educação (Seed), Cleiberton Souza.

Pré-matrícula e confirmação da vaga

Acesse o site escolapublica.ap.gov.br, informe os dados pessoais do aluno e do responsável, no caso de menores de 18 anos, e selecione as informações de matrícula, como ano escolar e modelo de ensino (parcial ou integral), além de escolher a escola que melhor atende seus interesses. Essa fase fica disponível até às 23h59 da quinta-feira, 30.

Após concluir a pré-matrícula, é necessário confirmar a matrícula pessoalmente na escola selecionada, entre 28 e 31 de janeiro, com a apresentação de documentos que comprovem os dados informados no sistema. Alunos menores de 18 anos devem ser representados pelos pais ou responsáveis.

Documentos necessários para confirmação da matrícula:

Para menores de 18 anos:

Aluno: certidão de nascimento, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), cartão ou declaração de vacina atualizado e foto 3×4 recente, ressalva ou histórico escolar (no caso do não término do ano letivo, apresentar declaração contendo informação de aprovado);

Pais e responsáveis: identidade (RG), CPF, comprovante de residência ou declaração, cartão ou comprovante do Bolsa Família.

Para maiores de 18 anos:

Identidade (RG); CPF; cartão do Sistema Único de Saúde (SUS); cartão ou declaração de vacina atualizado; foto 3×4 recente; comprovante de residência ou declaração; cartão ou comprovante do Bolsa Família; e ressalva ou histórico escolar (no caso do não término do ano letivo, apresentar declaração contendo informação de aprovado).

