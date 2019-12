Prefeitura de Macapá entrega escola reformada e ampliada no arquipélago do Bailique

O prefeito de Macapá, Clécio Luís, reinaugurou nesta segunda-feira, 16, no arquipélago do Bailique, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Canal dos Guimarães. A unidade escolar, localizada na comunidade do Igarapé Grande, passou por serviços de revitalização em 2018, e agora foi reformada e ampliada pelo Município. A obra foi feita com recurso proveniente do Tesouro municipal e em parceria com a comunidade do distrito.

A unidade escolar atende alunos do 1º e 2º períodos, e 1º ano. Com a reforma, a escola ganhou seis novos ambientes: refeitório, direção, sala de leitura, novos banheiros, depósitos de material de limpeza e de alimentos, além da ampliação da cozinha e novos mobiliários para alunos e professores. No primeiro semestre deste ano, a instituição também recebeu equipamentos de cozinha, como fogão industrial de três bocas, um purificador de água e um bebedouro.

O prefeito ressaltou que a parceria da comunidade foi fundamental para a realização da obra. “Muito feliz, porque pais e mães nos ajudaram na concretização desse sonho para todos nós, que é ter uma escola reformada e novinha para nossas crianças. Um ambiente adequado para os pequeninos estudarem. Em um tempo de tanta dificuldade, entregar uma escola reformada, revitalizada, ampliada, como estamos entregando hoje, para nós, é uma vitória. Entregamos hoje não apenas uma escola, mais uma instituição de ensino feita de amor, reformada com amor, com muito capricho, e toda a dedicação da nossa equipe para trazer um ambiente mais acolhedor para as crianças da comunidade”, ponderou o prefeito.

Para o vereador Japão Baía, a entrega da unidade mostra o compromisso da gestão municipal com a população. “É importantíssimo estarmos aqui hoje, eu, na posição de fiscalizador, acompanhando mais essa entrega do Município, e poder parabenizar toda a equipe que esteve envolvida para que fosse entregue esta obra. A gente fala tanto em humildade, simplicidade, de dedicação, de carinho, e tem uma coisa que temos que levar com a gente, é o amor. Esse sentimento que a gente vê na secretária Sandra Casimiro, também no prefeito Clécio, que é o único gestor que percebemos que faz realmente o papel de legislador e executor, que ouve, que está dentro das comunidades, sentindo e percebendo o que as pessoas estão precisando, e, a partir daí, ele começa a trabalhar para trazer melhorias. Essa escola é prova disso”.

A dona de Casa Celi Rocha agradeceu a realização dos trabalhos. “Ficou muito boa a reforma, estamos muito felizes, porque agora a escola ficou bem mais bonita e com mais espaço para atender nossas crianças. Acompanhamos o trabalho durante esses dias e vimos o esforço e dedicação dessa equipe que trabalhou noite e dia para que tudo ficasse pronto. Só temos a agradecer ao prefeito Clécio e toda a equipe que se dedicou com amor e carinho nessa obra para dar o melhor para as nossas crianças e para a comunidade”.

A secretária de Educação, Sandra Casimiro, falou da importância da participação dos pais e da comunidade para o cuidado e manutenção do espaço, que irá atender diretamente as crianças da comunidade e da região. “Esse é um momento de muita emoção para nós. A gente fala de cooperação, união, compromisso e dedicação de toda uma equipe, de homens e mulheres que trabalham na Prefeitura de Macapá, seja na Educação, Saúde, Manutenção, Obras, Iluminação Pública, porque esse aqui é o exemplo de aplicação de recurso e compromisso, de toda uma equipe para trazer as melhorias para a comunidade”.

“Quero fazer um apelo, para que pais, mães de alunos e líderes da comunidade estejam juntos com a gente, porque passamos por aqui e estamos deixando não somente uma obra, mas um trabalho feito com amor, dedicação, com compromisso, e que cabe, a partir de agora, a cada um da comunidade, a cuidar, estar junto com a direção da escola para zelar e melhorar ainda mais esse espaço”, enfatizou a secretária de Educação de Macapá.

Karla Marques

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...