Unifap oferta 60 vagas, nos cursos de Direito e Enfermagem, para habitantes do Vale do Jari

Inscrições serão gratuitas, no período de 23 de maio a 8 de junho, exclusivamente on-line.

Com o objetivo de ampliar cada vez mais a interiorização do ensino superior no estado, a Universidade Federal do Amapá (Unifap) realizará o Processo Seletivo Especial para a população do Vale do Jari (PSE-LJ), região localizada entre o sul do estado do Amapá e o norte do Pará e que engloba os municípios amapaenses de Laranjal do Jari e Vitória do Jari e Almeirim, no Pará. Serão ofertadas 30 vagas para o curso de Direito e 30 vagas para o curso de Enfermagem.

As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas de 23 de maio a 8 de junho de 2025, exclusivamente no site do Departamento de Processos Seletivos e Concursos da Unifap (Depsec/Unifap), no endereço https://depsec.unifap.br/concursos/.



Confira aqui o edital de seleção



Poderão concorrer às vagas do PSE-LJ 2025 candidatos(as)que tenham concluído o ensino médio ou equivalente até o período de matrícula e que sejam moradores da Região do Vale do Jari e demais interessados que preencham os requisitos.

O PSE-LJ 2025 será composto por duas provas (Redação e prova objetiva, com 50 questões de múltipla escolha), a serem realizadas no dia 6 de julho de 2025, no horário das 8h30 às 13h30, no Centro Municipal de Ensino Fundamental de Laranjal do Jari.

A classificação dos(as) candidatos(as) no PSE-LJ 2025 será feita em ordem decrescente da pontuação obtida na Prova Objetiva e de Redação, para cada curso, até o limite de vagas.

O resultado provisório do certame será divulgado no dia 23 de julho e o final, no dia 28 de julho de 2025. A matrícula presencial será nos dias 1º e 2 de agosto e a on-line, de 1º a 6 de agosto. A aula inaugural está prevista para o dia 16 de agosto de 2025.

As aulas das duas graduações ofertadas serão presenciais, no município de Laranjal do Jari. O curso de Direito será no período noturno e Enfermagem será período integral.



Serviço

Processo Seletivo Especial para a população do Vale do Jari (PSE-LJ)

Inscrições gratuitas de 23 de maio a 8 de junho de 2025, exclusivamente no site https://depsec.unifap.br/concursos/. Público-alvo: candidatos(as)que tenham concluído o ensino médio e que sejam moradores da Região do Vale do Jari. 60 vagas. Edital completo disponível em https://depsec.unifap.br/concursos/processos/682bd300a7501b0869675578.

Curtir isso: Curtir Carregando...