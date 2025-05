Inova Amazônia Summit: governador Clécio Luís destaca vocação ambiental e realidade empreendedora no maior evento de bioeconomia do Amapá

Primeiro palestrante, gestor vai ressaltar as oportunidades para empreender no estado mais preservado do país no evento que inicia nesta quarta-feira, 21, no salão de eventos do Sebrae-AP.

O governador do Amapá, Clécio Luís, participa nesta quarta-feira, 21, da abertura do Inova Amazônia Summit 2025 – o maior encontro de bioeconomia da região, acontece no salão de eventos do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AP), no Laguinho, em Macapá. O gestor do Executivo Estadual será o primeiro palestrante da programação na “Trilha Ecossistemas e Bioeconomia”.

Clécio Luís abordará, às 15h20, como políticas públicas e vocação ambiental se conectam para transformar a realidade empreendedora da Amazônia. A conferência pré-COP30 reúne até a sexta-feira, 23, mais de 25 painéis técnicos e cinco palestras magnas com a expectativa de reunir cerca de 5 mil pessoas.

O evento contará com cinco trilhas principais: Tecnologia e Inovação, Liderança e Impacto, Ecossistema e Bioeconomia, Cultura e Identidade, além de uma dedicada à COP30, que representa um marco importante para a Amazônia. O evento também reunirá dezenas de palestrantes e painelistas especializados, incluindo cinco convidados especiais responsáveis pelas palestras magnas, que prometem trazer ideias inovadores e relevantes para o futuro da região.

A exploração de petróleo no Amapá também estará no centro do debate com a participação do vice-governador do Estado, Antônio Pinheiro Teles Jr., no painel “Margem Equatorial: Oportunidades e Desafios”, no dia 22 de maio, às 14h, no Auditório Macapá. A discussão estratégica irá abordar sobre como transformar a vocação energética do estado em desenvolvimento sustentável, emprego e inovação para o povo amapaense.

Edivan Andrade, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação também participa do evento no painel de “Amazônia, o Vale do Silício Verde – O papel dos ambientes de Inovação na construção de um ecossistema de referência na Amazônia”, que acontece na quinta-feira, 22, às 18h, no auditório Campos do Laguinho, do Sebrae. Uma discussão estratégica sobre como centros de inovação, hubs e instituições de ciência e tecnologia podem posicionar a Amazônia no protagonismo da nova economia.

Outros nomes importantes foram confirmados, como: o ator Miguel Falabella, Helena Bertho, diretora global de Diversidade e Inclusão da Nubank, Luís Justos, CEO da Rock World. O grande evento promete impulsionar parcerias, fomentar investimentos e consolidar o Amapá como protagonista no cenário da bioeconomia. O ambiente de negócios em expansão no estado contribui para a atração de novas oportunidades e o fortalecimento do ecossistema empreendedor.

O evento também reforça o compromisso ambiental do Governo do Amapá ao implementar uma gestão integrada dos resíduos sólidos gerados durante os três dias. As startups “Amazon Reuse e Unit Carbon” serão responsáveis pelo rastreamento completo dos resíduos e sua destinação correta, além de calcular a pegada de carbono do evento e implementar estratégias para a sua redução em até 50%, por meio de apoio a projetos socioambientais certificados.

A iniciativa faz parte do Projeto Consumo Consciente, desenvolvido no estado com apoio do Sebrae, que busca consolidar práticas sustentáveis nos eventos públicos e fortalecer o ecossistema de inovação verde no Amapá.

O Inova Amazônia Summit é realizado pelo Sebrae e Governo do Amapá (GEA), com apoio dos parceiros: Conselho Nacional das Fundações de Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), Grupo CEA Equatorial, Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Grupo Rede Amazônica e Fundação Rede Amazônica, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Sesi e Senai Amapá), Associação Brasileira de Startups (ABStartups), Sebrae Play, Mariza Alimentos, Lan Telecom, Associação Amapaense de Tecnologia (Amapatec), Comunidade Tucuju Valley e Instituto Amazônia 21.

