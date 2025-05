Faculdade Sebrae impulsiona educação empreendedora e inaugura Polo no Amapá nesta quarta (21)

A iniciativa conecta teoria, prática e a realidade empreendedora local, alinhada às demandas do mercado e às necessidades da região

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), oficializa o lançamento da Faculdade Sebrae Polo Amapá, durante o evento do Inova Amazônia Summit, evento realizado em parceria com o Governo do Estado do Amapá (GEA). A inauguração da Faculdade Sebrae acontece nesta quarta (21), a partir das 14h, na Sede do Sebrae, no Salão de Eventos Macapá. O objetivo é formar profissionais preparados para promover inovação, desenvolvimento econômico, inclusão social e transformação cultural no estado.

Para o gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá (UEE), Maikon Richardson, a inauguração do Polo da Faculdade Sebrae no Amapá marca um avanço significativo na educação empreendedora do estado.

“A iniciativa abre caminho para uma nova geração de líderes, capacitados para inovar, criar oportunidades e transformar o cenário econômico local. Com uma formação prática e alinhada às demandas do mercado, os profissionais desenvolvem habilidades estratégicas com conhecimento, atitude e visão de futuro”, afirma Maikon Richardson

Para o Reitor da Faculdade Sebrae e gerente da Unidade Cultura Empreendedora do Sebrae em São Paulo, Paulo Marcelo Tavares, a implantação do Polo Faculdade Sebrae no Amapá representa um passo estratégico para ampliar o acesso à educação superior voltada ao empreendedorismo, à inovação e ao desenvolvimento sustentável na região.

” O novo polo reforça o posicionamento do Sebrae como protagonista no campo da educação superior e continuada, além de fortalecer presença no setor e na sociedade. Com cursos certificados e reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), a iniciativa proporciona aos alunos oportunidades de carreira e desenvolve competências empreendedoras alinhadas às demandas locais e nacionais”, explica Paulo Marcelo Tavares

A operação inicial do Polo Amapá será na modalidade a Distância (EAD), mas conta com uma estrutura física na Sede do Sebrae em Macapá, no prédio de Educação Empreendedora, equipado com salas de tutoria, gestão e laboratório de informática. Cada turma da Faculdade Sebrae Polo Amapá, tem um limite de 50 alunos por curso, o que permite uma melhor interação entre professores e estudantes e favorece a qualidade da formação.

A Faculdade Sebrae conta com pós-graduações lato sensu voltadas à qualificação em Gestão e Administração, sendo três Master in Business Administration (MBAs) em Gestão de Negócios, Educação Empreendedora 5.0 e Gestão Pública, além de cursos de curta duração. A iniciativa disponibiliza cursos complementares híbridos, que combinam atividades online e presenciais, que atendem às demandas regionais identificadas em pesquisa prévia realizada pela instituição.

A instituição tem matriz em São Paulo desde 2018 e adota o modelo pedagógico EntreComp, que tem foco na prática e na aplicação do conteúdo no mercado. Criado na Europa para fortalecer a competência empreendedora de forma acessível, a abordagem atende a empreendedores, micro e pequenos empresários, colaboradores do Sebrae e credenciados. A formação conecta os alunos de forma direta ao ecossistema de suporte da instituição e assim o novo polo no Amapá, garante acesso a consultorias, mentorias e ações de desenvolvimento regional.

Para conhecer a plataforma de ensino da Faculdade Sebrae Polo Amapá, basta acessar o site https://faculdadesebrae.com.br. As informações sobre cursos e valores estão disponíveis no menu superior, no ícone “Polos”. Ao selecionar “Demais Estados”, é possível visualizar os detalhes do Polo Amapá diretamente pelo link – faculdadesebrae.com.br.

O Inova Amazônia Summit é realizado pelo Sebrae e o Governo do Estado do Amapá (GEA), com apoio dos parceiros Conselho Nacional das Fundações de Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), Grupo Equatorial, Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Grupo Rede Amazônica e Fundação Rede Amazônica, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Sesi e Senai Amapá), Associação Brasileira de Startups (ABStartups), Sebrae Play, Mariza Alimentos, Lan Telecom, Associação Amapaense de Tecnologia (Amapatec), Comunidade Tucuju Valley e Instituto Amazônia +21.

