IFPE abre inscrições para o vestibular 2019.1

Há 4,5 mil vagas para 65 cursos técnicos e superiores. Provas estão agendadas para o dia 16 de dezembro.

G1 PE

Começam nesta segunda-feira (15) as inscrições para o vestibular 2019.1 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE). Há, ao todo, 4.538 vagas para 65 cursos técnicos e superiores em 16 campi no Grande Recife, na Zona da Mata, Agreste e Sertão do estado.

A inscrição pode ser feita através do site da Comissão de Vestibulares e concursos do IFPE até 12 de novembro. Na página, o candidato deve preencher a ficha de inscrição e emitir o boleto da taxa, que custa R$ 30 para cursos técnicos e R$ 55 para cursos superiores. O valor pode ser pago até 13 de novembro, exclusivamente em agências do Banco do Brasil. O edital do processo seletivo também está disponível no site.

A isenção do pagamento pode ser solicitada a partir desta segunda (15) até o dia 25 de outubro. A partir deste ano, também podem solicitar o benefício os candidatos que têm renda per capita menor ou igual a 1,5 salário mínimo e que tenha cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista em escola privada.

Veja íntegra no G1 PE