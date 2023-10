Enem 2023 terá mais de 38 mil atendimentos especializados

Foram aprovados 70 mil recursos de acessibilidade para os participantes que necessitam de atendimento especializado para realizar as provas.

Nesta edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aprovou 38.101 solicitações de atendimento especializado e atenderá 70.411 pedidos de recursos de acessibilidade. Quanto ao atendimento pelo nome social, 1.526 requisições serão atendidas.=

As provas do Enem 2023 começam na próxima semana, nos dias 5 e 12 de novembro. O exame será aplicado nas 27 unidades da Federação, para mais de 3,9 milhões de inscritos.

Tempo adicional foi o recurso mais requerido pelos participantes, com 18.173 solicitações aprovadas. Em seguida, estão o auxílio para leitura, com 10.271 pedidos, a correção diferenciada, com 8.703; o auxílio para transcrição, com 7.507; e a sala de fácil acesso, com 6.449 pedidos. Já entre os atendimentos especializados, as solicitações de pessoas com déficit de atenção alcançaram o maior número de pedidos aprovados, com 13.686, seguido pelo número de inscritos com baixa visão, que totalizaram 6.504.

Acessibilidade – O Inep oferece atendimento e recursos de acessibilidade em todos os exames e avaliações que aplica. Os suportes oferecidos fazem parte da Política de Acessibilidade e Inclusão do Instituto, que visa a abranger o maior número possível de interessados na execução dos exames elaborados pela Autarquia. O objetivo é proporcionar acesso aos programas educacionais brasileiros, promovendo equidade.

Novidade – O Enem 2023 marca a estreia do Cartão-Resposta com fonte ampliada para deficientes visuais. Participantes também poderão contar com folha de redação em tamanho maior. O Cartão-Resposta da prova, que até então era impresso em fonte padrão (tamanho 12) para todos os participantes, será adaptado no caso das pessoas com deficiência visual (tamanho 18). O objetivo é proporcionar mais autonomia ao transcrever as respostas e a redação para a folha usada de fato na correção.



Confira os atendimentos especializados solicitados nesta edição:

Autismo 6.044= Baixa visão 6.504= Cegueira 577 Deficiência auditiva 113 Deficiência física 5.173= Deficiência intelectual (mental) 3.073= Déficit de atenção 13.686 Discalculia 471 Dislexia 1.135= Surdez 64 Surdocegueira 7 Visão monocular 1.254= Total 38.101



Confira os recursos de acessibilidade solicitados:

Aparelho auditivo ou implante coclear 1.363= Apoio para a perna e pé 1.825= Auxílio para leitura 10.721 Auxílio para transcrição 7.507= Calculadora 767 Cartão-Resposta ampliado 4.292= Computador 1 Correção diferenciada 8.703= Guia-intérprete 6 Leitor de Tela 120 Leitura labial 670 Leitura Tátil 4 Material específico 1 Mesa e cadeira (sem braços) 638 Mesa para cadeira de rodas 1.431= Protetor auricular 2 Prova ampliada 5.194= Prova em braile 181 Prova superampliada 996 Sala de fácil acesso 6.449= Sala especial individual 4 Sala reservada para acompanhantes 1 Tadoma 3 Tempo adicional 18.173 Tradutor-intérprete em libras 718 Videoprova em Libras 641 Total 70.411

Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações do Inep

