Clube de Cinema exibe Ginga Reggae, documentário sobre a “Jamaica Brasileira”, em sessão gratuita

Em comemoração ao Dia Internacional do Reggae e ao aniversário do Clube de Cinema, será realizada no dia 23 de maio, às 19h, a exibição gratuita do documentário Ginga Reggae, dirigido por Naýra Albuquerque. A sessão acontecerá no Cine Teatro Territorial (Rua São José, s/n, Centro – entre Av. FAB e Av. Raimundo Álvares da Costa).

Ginga Reggae mergulha na história da cultura reggae na ilha de São Luís do Maranhão — conhecida como a “Jamaica Brasileira” — através da trajetória de Célia Sampaio, figura emblemática e considerada a “dama do reggae” no estado. O filme resgata memórias, músicas e movimentos que consolidaram o reggae como uma das expressões mais marcantes da identidade cultural maranhense.

Após a exibição, o público poderá participar de um bate-papo especial com o multiartista Marcos Martins, que compartilhará reflexões sobre o reggae, suas raízes e influências. Natural de Nova Iguaçu (RJ) e radicado no Amapá, Marcos é músico, percussionista, cantor, compositor, artista visual e produtor musical. Em sua trajetória, já atuou ao lado de diversos artistas em turnês pelo Brasil, compôs trilhas para produções audiovisuais e foi jurado da Liga das Escolas de Samba do Amapá. Atualmente, é professor no Centro de Educação Profissional de Música Walkíria Lima e, há mais de 13 anos, integra o grupo de reggae “Mano Roots”.

A sessão integra a programação especial do Clube de Cinema neste mês de celebração, reunindo arte, música e memória em torno de uma das vertentes mais vibrantes da cultura afro-diaspórica no Brasil.

Serviço:

Filme: Ginga Reggae (Dir. Naýra Albuquerque)

Data: 23 de maio

Horário: 19h

Local: Cine Teatro Territorial (Rua São José, s/n – Centro, Macapá)

Entrada franca

Mais informações em: @clubedecinemamacapa

Realização: Clube de Cinema

Apoio: Cine Territorial | FIM

Este projeto foi contemplado no EDITAL SECULT N° 14/2023 – LATITUDE ZERO e EDITAL DE PREMIAÇÃO Nº 15/2023 – MARÉ CHEIA

