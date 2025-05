Chamada pública para fomentar pesquisas científicas voltadas para a saúde é lançada no AP

Serão disponibilizados R$ 1,8 milhões para estudos aplicados às necessidades do Sistema Único de Saúde.

Os Governos do Amapá e Federal apresentaram nesta terça-feira, 20, a chamada pública para envio de propostas de projetos científicos aplicados às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa é voltada para para pesquisadores, mestres ou doutores vinculados a instituições de ensino e pesquisa sem fins lucrativos sediadas no Amapá.

Com o objetivo de apoiar projetos que contribuam para o fortalecimento da Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde no contexto do SUS no Amapá, serão disponibilizados R$ 1,8 milhões para estudos voltados para o Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde (PPSUS). As propostas poderão ser enviadas para o endereço sigfapeap.portal.ap.gov.br, ou sisct.saude.gov.br, no período de 23 de maio a 8 de julho. O resultado final está previsto para ocorrer a partir de 24 de setembro deste ano.

Coordenado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (Fapeap) com apoio da Secretaria de Saúde (Sesa) e da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), o lançamento ocorreu no auditório do Conselho Regional de Enfermagem (Coren), em Macapá.

As linhas de pesquisas prioritárias foram definidas por cinco eixos: equidade de gênero, raça, etnia e saúde do trabalhador; rede de urgência/emergência e saúde em áreas de fronteira; doenças crônicas e não transmissíveis; saúde materno-infantil e doenças tropicais e negligenciadas.

Agência de Notícias do Amapá

