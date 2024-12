Governo do Amapá faz entrega de motos financiadas a mototaxistas do município de Oiapoque

Nesta sexta-feira, 27, o Governo do Amapá entrega 15 novas motocicletas a mototaxistas do município de Oiapoque. A iniciativa integra o programa “Mototáxi Legal”, que disponibilizou R$ 500 mil em crédito, por meio da Agência de Fomento do Amapá (Afap), para renovação de frota e incenti vo ao empreendedorismo na região.

O programa foi desenvolvido para proporcionar aos mototaxistas de Oiapoque, melhores condições de financiamento e o aprimoramento da qualidade do serviço de transporte prestado à população.

A ação reafirma o compromisso do Governo do Amapá em promover o desenvolvimento econômico e social nos municípios, fortalecendo iniciativas que impactam diretamente na qualidade de vida dos cidadãos.

Local: Monumento Central de Oiapoque

Data: 27/12/2024 às 9h0

Endereço: Rua Joaquim Caetano da Silva, s/n, em Oiapoque

