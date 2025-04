Conferência em defesa dos direitos da pessoa idosa tem apoio do MP-AP

O Ministério Público do Amapá (MP-AP) firmou Termo de Cooperação Técnica com o Conselho Estadual da Pessoa Idosa para apoiar a realização da 6ª Conferência Estadual da Pessoa Idosa. A reunião que oficializou a parceria ocorreu na última terça-feira (22), no gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça.

O evento será realizado nos dias 11 e 12 de junho e contará com a participação do membro do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDPI), o promotor de justiça do Ministério Público do Ceará, Alexandre Alcântara.

Para o titular da 3ª Promotoria de Justiça da Família, Órfãos, Sucessões e Incapazes de Macapá, promotor de justiça Flávio Cavalcante, as promotorias de justiça preocupadas com a situação das pessoas idosas decidiram abraçar essa causa, reforçando as ações do Ministério Público para que essa importante parcela da população seja respeitada em suas famílias e na sociedade.

A presidente do Conselho Estadual, Palmira Bittencourt, destacou a importância da iniciativa com a participação da sociedade no evento e apoio do órgão ministerial: “As ações que ocorrerão em junho ajudarão as entidades e instituições públicas que atuam na área para que possamos trabalhar juntos na garantia de que as pessoas tenham envelhecimento saudável”, disse.

O MP-AP tem papel fundamental na defesa dos direitos da pessoa idosa. A Conferência Estadual de junho trará dados estatísticos e promoverá debates relevantes para a formulação e o aprimoramento de políticas públicas voltadas a esse público.

“Nesta manhã, junto aos representantes do Conselho Estadual da Pessoa Idosa e das Promotorias da Família de Macapá, discutimos temas importantes que serão levados à Conferência e aos demais órgãos públicos, com o objetivo de promover ações efetivas que fortaleçam a proteção e os direitos da pessoa idosa no Amapá”, ressaltou o procurador-geral de Justiça, Alexandre Monteiro.

Serviço:

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

Texto: Mônica Nascos

Gerente de Comunicação: Gilvana Santos

