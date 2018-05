Equipes se preparam para os torneios esportivos da XXV Ação Global

Macapá – A XXV Ação Global será realizada no sábado, 26, no entanto, a programação do evento começa bem antes. Uma das atividades é o torneio esportivo, que envolve competições de futsal, queimada e voleibol. Cerca de 30 equipes estão se preparando para as disputas que serão realizadas nos dois sábados anteriores, 12 e 19 de maio, no Centro de Mobilização Social Projeto Minha Gente, localizado no bairro Jardim Felicidade II.

Os grupos são formados por alunos das Escolas Estaduais Maria do Carmo, Maria Merian e da Associação esportiva R10, que foram divididos de acordo com a faixa etária da modalidade escolhida. No futsal, as idades são de 8 a 12 anos; 13 a 15 anos e adultos. Já nas modalidades de voleibol e queimada as idades são mistas. Com o formato de eliminatórias, os times classificados se enfrentarão na final, dia 26, dentro da ação social. Os vencedores irão receber medalhas e troféus.

Além da final dos torneios, atividades de recreação, cama elástica, brinquedo inflável e jogos tradicionais serão ofertados na Ação Global deste ano. De acordo com o coordenador de lazer e esportes, Igor Pessoa, essas práticas promovem saúde e bem estar para os participantes do evento. “O nosso objetivo é trazer, em um dia, atividades de lazer para a população e mostrar os benefícios que traz para a nossa saúde. Esse ano, o torneio foi o nosso diferencial, ficamos felizes por ver o empenho e a motivação dos alunos que se inscreveram para participar”, concluiu Igor Pessoa.