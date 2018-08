Carreta da Mulher inicia atendimento no Centro e tem horário diferenciado

A Carreta Saúde da Mulher iniciou nesta segunda-feira, 27, seus atendimentos na Praça do Barão, no Centro de Macapá. O dispositivo ficará por dois meses no local e como novidade terá um horário diferenciado todas as terças e quintas-feiras para as trabalhadoras do comércio, que poderão buscar atendimento até as 20h.

O veículo é mais um dispositivo para a prevenção da saúde da mulher, disponibilizando consultas ginecológicas, exames de PCCU, ultrassonografias das mamas e transvaginal, além dos encaminhamentos para mamografia. “Criamos esse horário noturno para possibilitar que as trabalhadoras do Centro comercial, que geralmente trabalham de segunda a sábado, também acessem os serviços. Para as consultas ginecológicas não é necessário agendamento, o atendimento é feito por ordem de chegada, assim como a realização do exame preventivo. Basta a apresentação de identificação como trabalhadora do comércio, que pode ser o crachá ou uma declaração”, esclarece a enfermeira Ana Bittencourt, coordenadora da carreta.

Em um ano de funcionamento, o veículo passou pelos bairros Infraero, Jardim Felicidade, Pedrinhas e Perpétuo Socorro, somando quase 20 mil procedimentos realizados. Para qualquer atendimento é necessário a apresentação do cartão do SUS. Para as ultrassonografias é necessário o encaminhamento, que pode ser obtido na própria carreta após a avaliação médica.

Confira os horários de atendimento

Consultas ginecológicas: segunda a sexta-feira, por ordem de chegada

Horário: 10h e 13h

Comerciárias: terça-feira, às 19h

Documentos necessários: cartão do SUS

Exame preventivo (PCCU): segunda a sexta-feira, por ordem de chegada

Horário: 8h às 18h

Comerciárias: terças e quintas-feiras, 8h às 20h

Documentos necessários: cartão do SUS

Ultrassonografias da mama e transvaginal: agendamento as segundas-feiras

Horário: 8h

Agendamento comerciárias: quintas-feiras, às 19h

Documentos necessários: cópia do cartão do SUS, RG, comprovante de residência, encaminhamento médico (original)

Encaminhamento de mamografia: segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 18h

Agendamento comerciárias: terças e quintas-feiras, 8h às 20h

Documentos necessários: cópia do cartão do SUS, RG, comprovante de residência, encaminhamento médico (original)

Jamile Moreira