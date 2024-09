Processo seletivo oferece 6 vagas para professor substituto no Campus Binacional do Oiapoque

Remuneração vai de R$ 3.924,53 a R$ 6.356,02, conforme grau de especialização.

Seguem abertas até 30 de setembro de 2024 as inscrições do processo seletivo simplificado para professor substituto no Campus Binacional do Oiapoque, no extremo norte do Amapá. São ofertadas 6 vagas e as remunerações variam entre R$ 3.924,53 a 6.356,02, conforme o grau de especialização do(a) candidato(a).

Edital e inscrições aqui

As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet e a taxa é de R$ 130. O processo seletivo possui duas etapas, com entrega de títulos e prova didática, previstas para 19 e 20 de outubro, e ocorrerão de maneira presencial no município de Oiapoque (AP).

As vagas são distribuídas entre os cursos de Geografia (1), Letras-Francês (2), Pedagogia (2) e Licenciatura Intercultural Indígena (1). Os temas das provas e bibliografia sugeridas encontram-se no edital de seleção.

Serviço

Processo Seletivo Simplificado para professor substituto do Campus Binacional Oiapoque

* Período de inscrição: 16 a 30 de setembro de 2024

* Edital e inscrições: https://depsec.unifap.br/concursos/processos/66db530920272f87dd0a62e4

* Taxa de inscrição: R$ 130

