‘É uma vitória para a oncologia’, diz fundador da ONG Carlos Daniel sobre estruturação do Centro de Radioterapia do Amapá

Agenilson Silva atua há mais de nove anos no apoio a crianças e adolescentes com câncer. Chegada de aparelhos marca avanço na qualidade do serviço de saúde pública ofertado no estado.

O governador Clécio Luís recebeu, no primeiro Centro de Radioterapia do Amapá, equipamentos que vão permitir tratamento oncológico no estado sem a necessidade de deslocamento para outras capitais. O momento foi celebrado pelos presentes, incluindo o idealizador da ONG Carlos Daniel, que apoia crianças e adolescentes diagnosticadas com câncer, Agenilson Silva. Ele destacou que a estruturação do local vai possibilitar que os pacientes consigam iniciar rapidamente procedime ntos médicos com acolhimento familiar.

“É um momento histórico, pois sabemos da dificuldade de conseguir vagas fora do Amapá pela burocracia. Então, parabenizo os Governos Federal e Estadual pela iniciativa que vai dar melhoria para os nossos pacientes e para toda a sociedade amapaense. Fico emocionado, estou há mais de nove anos nessa luta da oncologia pediátrica, e fico muito feliz com a chegada desses equipamentos, é uma vitória”, afirmou Agenilson.

Aparelhos vão compor o primeiro Centro de Radioterapia do Amapá

Agenilson conta que a iniciativa de criar a ONG, que leva o nome do filho Carlos Daniel, falecido em 2015 vítima de câncer, surgiu a partir da vontade de ajudar outras crianças que enfrentam a doença e necessitam de suporte. Ele reforçou que, vendo a trajetória de muitos pais que precisam sair do estado para acompanhamento dos filhos em tratamento, sabe o quanto é difícil deixar a cidade de origem e ficar longe dos familiares.

“Na época, precisei sair de Macapá com meu filho, então, por experiência, sei o quanto isso é complicado. Essa entrega é fundamental para que nenhum paciente que precise de radioterapia tenha que sair de próximo da sua família, algo essencial para o tratamento. Hoje, foi dado um passo muito grande dentro da oncologia e a gente sonha com outras coisas, que a partir de articulações com o governador Clécio Luís, eu tenho certeza que vamos conseguir”, finalizou Agenilson.

Equipamentos foram recepcionados pelo governador do Amapá, Clécio Luís

O conjunto de equipamentos conta com mais de R$ 16 milhões em investimentos do Programa de Expansão da Radioterapia do Ministério da Saúde, articulados pelo senador Davi Alcolumbre, e integrará o novo Centro de Tratamento público, que está com 92% das obras concluídas, com previsão de entrega para 2025. A ação integra o Plano de Governo da atual gestão que pontua a saúde como prioridade imediata, absoluta e inegociável

ONG Carlos Daniel

Durante os nove anos de atuação, a ONG Carlos Daniel já impactou mais de 100 crianças em todo o Amapá e passou a ser uma referência local na assistência a pessoas com câncer. A organização também é associada à Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência a Crianças e Adolescentes com Câncer do Brasil (Coniacc).

A principal atividade da ONG é garantir o agendamento para o tratamento gratuito em São Paulo, além do acolhimento, com alimentação e transporte.

Centro de Radioterapia do Amapá está com as obras em pleno andamento, no bairro Infraero 2, na Zona Norte de Macapá.

Centro de Radioterapia do Amapá em obras no bairro Infraero 2.

Centro de Radioterapia

O Centro de Radioterapia do Amapá, que está com as obras em pleno andamento, será vinculado ao Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal), que mantém a Unidade de Tratamento de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) com atendimentos clínicos, cirurgia e quimioterapia.

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o local terá capacidade para atender 50 pacientes por mês, totalizando 600 pacientes por ano, com possibilidade de expansão conforme a demanda. O prédio está localizado no bairro Infraero 2, na Zona Norte de Macapá.

Agência de Notícias do Amapá

