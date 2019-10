Maratona hacker busca soluções tecnológicas para o combate à corrupção

Akemi Nitahara

Começa hoje (10) no Rio de Janeiro a Hackfest 2019 – Um Rio de Dados, promovida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), em parceria com o Ministério Público da Paraíba (MPPB). O objetivo da maratona de programação, que está em sua quinta edição, é buscar soluções tecnológicas que contribuam para o combate à corrupção.

Serão quatro dias de imersão para debater o tema e desenvolver aplicativos com soluções para promover o controle social do Estado e na busca por uma sociedade mais justa e participativa. Participam estudantes e profissionais de tecnologia da informação, direito, design, contabilidade e gestão pública.

A abertura será na noite de hoje, seguida de palestra para nivelamento do tema entre os participantes, já previamente inscritos, debate de ideias e formação das equipes que trabalharão na produção das soluções tecnológicas. As equipes terão dois dias para programar e desenvolver os aplicativos, que serão apresentados no domingo (13).

Os três melhores projetos serão selecionados como finalistas para participar da segunda etapa da competição, que ocorrerá em dezembro, quando os softwares deverão ser entregues prontos para usufruto gratuito da sociedade. O prêmio será de R$ 9 mil para a equipe que fizer o melhor projeto, de R$ 6 mil para o segundo lugar e de R$ 4 mil para o terceiro colocado.

No ano passado, foram premiados com medalha de ouro projetos de aplicativos com os temas: Cadê meu Remédio, Lupa na Toga, Não nasci para ser a outra, Brasirama, Focaqui, Câmara das Deputadas e Me diz quem tu és.

