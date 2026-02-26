quinta-feira, fevereiro 26, 2026
Com uma brasileira, TikTok divulga lista de criadores para ficar de olho em 2026

Livia Almeida

Lista global inclui a brasileira Alene de Godoy, conhecida por celebrar a herança cultural da gastronomia

São Paulo, 25 de fevereiro de 2026 – O TikTok lança hoje a Discover List 2026, uma vitrine global de 50 criadores do mundo todo, para ficar de olho em 2026. A lista é dividida em cinco categorias: Educators, Foodies, Icons, Innovators Originators. Os criadores da lista têm um dom em comum: contar histórias construindo um mundo onde a curiosidade leva à descoberta.

Entre os selecionados há uma brasileira na categoria Foodies: Alene de Godoy ( afroecologica). Formada em geografia, a criadora de conteúdo de culinária é conhecida por celebrar a herança cultural da gastronomia, recorrendo sempre a ingredientes naturais e dando dicas de como se alimentar com sustentabilidade. Com mais de 8 milhões de curtidas e 417 mil seguidores, seus conteúdos falam sobre agroecologia de forma democrática, explorando como é importante recuperar a comida afetiva e limpa.

“No TikTok, buscamos sempre celebrar nossa inspiradora comunidade de criadores. Hoje, estamos muito felizes em revelar a Discover List 2026 – uma seleção de 50 criadores para ficar de olho ao redor do mundo”, disse James Stafford, Global Head of Content Operations do TikTok. “Desde os Educators que estão inspirando suas comunidades a aprender algo novo, até os Originators que compartilham seus negócios com audiências globais no TikTok, temos orgulho de ser um espaço onde novos talentos podem ser descobertos e a autenticidade e a criatividade podem florescer.”

Quer saber mais sobre cada criador da lista deste ano? Confira o Lookbook da Discover List 2026 aqui e a lista completa abaixo.

Educators: São criadores que alimentam o nosso senso de descoberta, incentivando a comunidade a aprender, desenvolver novas habilidades e ampliar horizontes. Desde tornar a ciência divertida e acessível até fomentar um senso de admiração pelo mundo natural, esses criadores informam, entretêm e convidam o público a participar da conversa.

Foodies: De restaurateurs renomados a cozinheiros amadores apaixonados, esses criadores compartilham pratos de dar água na boca e uma culinária irresistível de todos os cantos do mundo, lançando novas tendências por onde passam. Esses criadores nos levam a descobrir novos sabores ousados ou receitas consagradas pelo tempo — tudo isso com uma visão singular.

Icons: Esses criadores não precisam de apresentação — eles ditam tendências, constroem comunidades expansivas e redefinem o que significa ser um criativo moderno. Sinônimos da cultura do TikTok e muito mais, eles destacam o poder da conexão e da inspiração.

Innovators: São pioneiros que trilham seu próprio caminho com ousadia, transformando originalidade em inspiração. Eles trazem uma abordagem pessoal e, às vezes, não convencional ao seu conteúdo, incorporando um espírito audacioso e oferecendo uma perspectiva inteiramente própria.

Originators: São empreendedores, inventores e donos de negócios cheios de energia e imaginação, permitindo que as pessoas descubram produtos de maneiras criativas. Do TikTok Shop ao TikTok LIVE, eles mostram que a autenticidade e a narrativa pessoal podem construir comunidades leais, transformar vidas e impulsionar setores inteiros.

Crédito das fotos de todos os criadores da The Discover List 2026: TikTok/Angella Choe @angellachoe

Sobre o TikTok

O TikTok é o destino líder para vídeos curtos em dispositivos móveis. Nossa missão é inspirar criatividade e trazer alegria. O TikTok possui escritórios globais, incluindo Los Angeles, Nova York, Londres, Paris, São Paulo, Berlim, Dubai, Mumbai, Singapura, Jacarta, Seul e Tóquio.
 

