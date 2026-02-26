Com uma brasileira, TikTok divulga lista de criadores para ficar de olho em 2026

Lista global inclui a brasileira Alene de Godoy, conhecida por celebrar a herança cultural da gastronomia

São Paulo, 25 de fevereiro de 2026 – O TikTok lança hoje a Discover List 2026, uma vitrine global de 50 criadores do mundo todo, para ficar de olho em 2026. A lista é dividida em cinco categorias: Educators, Foodies, Icons, Innovators e Originators. Os criadores da lista têm um dom em comum: contar histórias construindo um mundo onde a curiosidade leva à descoberta.

Entre os selecionados há uma brasileira na categoria Foodies: Alene de Godoy ( afroecologica). Formada em geografia, a criadora de conteúdo de culinária é conhecida por celebrar a herança cultural da gastronomia, recorrendo sempre a ingredientes naturais e dando dicas de como se alimentar com sustentabilidade. Com mais de 8 milhões de curtidas e 417 mil seguidores, seus conteúdos falam sobre agroecologia de forma democrática, explorando como é importante recuperar a comida afetiva e limpa.

“No TikTok, buscamos sempre celebrar nossa inspiradora comunidade de criadores. Hoje, estamos muito felizes em revelar a Discover List 2026 – uma seleção de 50 criadores para ficar de olho ao redor do mundo”, disse James Stafford, Global Head of Content Operations do TikTok. “Desde os Educators que estão inspirando suas comunidades a aprender algo novo, até os Originators que compartilham seus negócios com audiências globais no TikTok, temos orgulho de ser um espaço onde novos talentos podem ser descobertos e a autenticidade e a criatividade podem florescer.”

Quer saber mais sobre cada criador da lista deste ano? Confira o Lookbook da Discover List 2026 aqui e a lista completa abaixo.

Educators: São criadores que alimentam o nosso senso de descoberta, incentivando a comunidade a aprender, desenvolver novas habilidades e ampliar horizontes. Desde tornar a ciência divertida e acessível até fomentar um senso de admiração pelo mundo natural, esses criadores informam, entretêm e convidam o público a participar da conversa.

andreanovitaa (Tangerang, Indonésia) – Andrea Novita

(Tangerang, Indonésia) – byjacklynn (Londres, Inglaterra) – Jacklynn Botwe

(Londres, Inglaterra) – doctorwalesmd (Lagos, Nigéria) – Olawale Ogunlana

(Lagos, Nigéria) – drjudithjoseph (Nova York, Estados Unidos) – Dra. Judith Joseph, MD

(Nova York, Estados Unidos) – jeremyfilmsthings (Victoria, Austrália) – Jeremy Drakefod

(Victoria, Austrália) – kengo_book (Tóquio, Japão) – Kengo Kamijyo

(Tóquio, Japão) – oddanimalspecimens (Michigan, Estados Unidos) – Charlie Engelman

(Michigan, Estados Unidos) – pryscilla_lsm (Cidade do México, México) – Pryscilla Monroy García

(Cidade do México, México) – ran_levi (Atlit, Israel) – Ran Levi

(Atlit, Israel) – stemwithm (Auckland, Nova Zelândia) – Morgan McKeen

Foodies: De restaurateurs renomados a cozinheiros amadores apaixonados, esses criadores compartilham pratos de dar água na boca e uma culinária irresistível de todos os cantos do mundo, lançando novas tendências por onde passam. Esses criadores nos levam a descobrir novos sabores ousados ou receitas consagradas pelo tempo — tudo isso com uma visão singular.

2peoplecooking (Nova Jersey, Estados Unidos) – Chuck e Hailee

(Nova Jersey, Estados Unidos) – afroecologica (Londrina, Brasil) – Alene de Godoy

(Londrina, Brasil) – cassiestokes1111 (Dublin, Irlanda) – Cassie Stokes

(Dublin, Irlanda) – //www.tiktok.com/@lu.singluten?lang=es” >lu.singluten (Almería, Espanha) – Lucía Martínez

munchin_mash (Cidade do Cabo, África do Sul) – Wayne Chang

(Cidade do Cabo, África do Sul) – nabil_zemmouri (Paris, França) – Nabil Zemmouri

(Paris, França) – ramysoli (Dubai, Emirados Árabes Unidos) – Ramy Soli

(Dubai, Emirados Árabes Unidos) – rashadjonesbbq (Flórida, Estados Unidos) – Rashad Jones

(Flórida, Estados Unidos) – salt_hank (Nova York, Estados Unidos) – Henry Laporte

(Nova York, Estados Unidos) – saute_with_trevor (Nairobi, Quênia) – Trevor Were

Icons: Esses criadores não precisam de apresentação — eles ditam tendências, constroem comunidades expansivas e redefinem o que significa ser um criativo moderno. Sinônimos da cultura do TikTok e muito mais, eles destacam o poder da conexão e da inspiração.

drew_talbert (Califórnia, Estados Unidos) – Drew Talbert

(Califórnia, Estados Unidos) – golloria (Texas, Estados Unidos) – Golloria George

(Texas, Estados Unidos) – ireneswnd (Surabaya, Indonésia) – Irene Suwandi

(Surabaya, Indonésia) – izzipoopi (Estados Unidos e Canadá) – Izzi Allain

(Estados Unidos e Canadá) – leanadeeb (Texas, Estados Unidos) – Leana Deeb

(Texas, Estados Unidos) – //www.tiktok.com/@madison.humphreyy” >madison.humphreyy (Texas, Estados Unidos) – Madison Humphrey

mattovarini (Milão, Itália) – Matto Varini

(Milão, Itália) – mrmelk_ (Londres, Inglaterra) – Olly Bowman

(Londres, Inglaterra) – taryndelaniesmith (Nova York, Estados Unidos) – Taryn Delanie Smith

(Nova York, Estados Unidos) – yasmeen_alshafai (Riade, Arábia Saudita) – Yasmeen Alshafai

Innovators: São pioneiros que trilham seu próprio caminho com ousadia, transformando originalidade em inspiração. Eles trazem uma abordagem pessoal e, às vezes, não convencional ao seu conteúdo, incorporando um espírito audacioso e oferecendo uma perspectiva inteiramente própria.

assolyaa (Almaty, Cazaquistão) – Assel Sabyrzhankyzy

(Almaty, Cazaquistão) – //www.tiktok.com/@benedettaa.delucaa” >benedettaa.delucaa (Salerno, Itália) – Benedetta De Luca

brunchwithbabs (Connecticut, Estados Unidos) – Babs Costello

(Connecticut, Estados Unidos) – calligraphilic (Cusco, Peru) – Paola Gallegos

(Cusco, Peru) – definitelytai (Toronto, Canadá) – Theophilus Taiwo Aladejebi

(Toronto, Canadá) – itay_bezaleli (Tel Aviv, Israel) – Itay Bezaleli

(Tel Aviv, Israel) – marvinroch (Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha) – Marvin Roch

(Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha) – missdarcei (Toronto, Canadá) – Darcei Giles

(Toronto, Canadá) – //www.tiktok.com/@sixspeed.official” >sixspeed.official (Texas, Estados Unidos) – Aamir Dassat

steppingthroughfilm (Londres, Inglaterra) – Thomas Duke

Originators: São empreendedores, inventores e donos de negócios cheios de energia e imaginação, permitindo que as pessoas descubram produtos de maneiras criativas. Do TikTok Shop ao TikTok LIVE, eles mostram que a autenticidade e a narrativa pessoal podem construir comunidades leais, transformar vidas e impulsionar setores inteiros.

cheekyglo (Sydney, Austrália) – Xixi Liu & Allen Fu

(Sydney, Austrália) – cheriekihato (Nairobi, Quênia) – Cherie Kihato

(Nairobi, Quênia) – elysebreannedesign (Carolina do Norte, Estados Unidos) – Elyse Burns

(Carolina do Norte, Estados Unidos) – gweroz (Jacarta, Indonésia) – Ghina Eroz

(Jacarta, Indonésia) – hairanatomyuk (Birmingham, Inglaterra) – Dominique Bogle

(Birmingham, Inglaterra) – morrisonmade (Kentucky, Estados Unidos) – Jeffrey Morrison

(Kentucky, Estados Unidos) – newmartina (Nápoles, Itália) – Carmen Fiorito

(Nápoles, Itália) – thebeautycrop (Londres, Inglaterra) – Ning Cheah

(Londres, Inglaterra) – tolthema (Joanesburgo, África do Sul) – Tamia Nontsikelelo

(Joanesburgo, África do Sul) – //www.tiktok.com/@toystoystoys.uk” >toystoystoys.uk (Liverpool, Inglaterra) – Jane Hastings

Crédito das fotos de todos os criadores da The Discover List 2026: TikTok/Angella Choe @angellachoe

