Poeta Marcio da Paixão Barros apresenta recital “A Noite de Eros”

Apresentação acontece nesta quinta-feira, 13, às 19h30, no Espaço Bibliogarden

Em uma noite voltada à apresentação de poemas na temática do erotismo, o poeta Marcio da Paixão Barros, apresenta junto a convidados o recital “A Noite de Eros” . O encontro acontece no Espaço Bibliogarden, no Amapá Garden Shopping, nesta quinta-feira, 13, às 19h30;

No Recital “A Noite de Eros”, o poeta apresentará textos próprios e de outros grandes nomes da poesia erótica brasileira. “Eu pensei nesse encontro como uma experiência para o público sobre textos na temática do erotismo”, comenta Marcio.

O recital conta ainda com as participações especiais de Poetas Azuis, Soraia Brito, Carina Baia, Kássia Modesto e Carla Nobre, que emprestarão suas vozes e interpretações para as leituras selecionadas por Marcio.

A programação toda é gratuita para o público, mas é preciso chegar no horário para garantir seu lugar. ”Participar de encontros como este é uma experiência enriquecedora e gratificante, tanto para os poetas quanto para o público, haja vista que contribui para a promoção e preservação da poesia, da cultura e da arte amapaense”, destaca o poeta.

O evento conta ainda com apoio do Coletivo Juremas e do Arte da Pleta.

Sobre o poeta

Marcio da Paixão Barros, nasceu na vila de pescadores chamada Aricuru, na cidade de Maracanã, no Pará. É graduado no curso de Letras pela Universidade do Estado do Pará – UEPA. Formou-se também como Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Amapá – UNIFAP. Advoga desde 2014. Atualmente é servidor do Tribunal de Contas do Estado do Amapá e professor. Tem publicado os livros Prazer: Prosa & Poesia (2021) e Lambidestro (2023).

(Texto: Thiago Soeiro)

