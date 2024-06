Adoção responsável: como escolher e cuidar de um animal de estimação

Mais do que um coração aberto e um lar amoroso, o futuro tutor precisa se preocupar em oferecer um espaço que entregue conforto e qualidade de vida ao pet

Adotar um animal de estimação não é brincadeira e, antes mesmo de levar um bichano para casa, é preciso pensar se sua rotina é a ideal para ele. Cuidar de um pet vai além de oferecer um local para ele dormir e dar comida, o bichinho também necessita de outros cuidados e de muito carinho.

Para os felinos, que são um pouco mais independentes, é necessário entregar um ambiente com entretenimento. Além da cama de gato, inclua arranhadores e outros brinquedos para deixar seus móveis fora do interesse do pet. Para os cães, caminha, brinquedos e tempo para passeios.

E como escolher o animal de estimação ideal? Quais cuidados você terá que incluir no seu dia a dia? Confira agora!

Analisar seu tempo em casa

Ter um cão, gato e até mesmo um hamster exige que você passe tempo em casa para dar atenção ao animal. O bichinho não pode ficar sozinho o tempo todo, por mais independente que seja.

Você passa muito tempo fora? Talvez precise de um pet que não dependa tanto emocionalmente de você. Assim, os felinos se tornam uma boa escolha. Agora, se você passa mais tempo em casa, um cão é uma ótima companhia, inclusive para o home office.

Observar o temperamento do pet

Cães ou gatos mais agitados precisam de donos com mais paciência e prontos para trabalhar com atividades que ajudem no entretenimento. O golden retriever, por exemplo, é uma raça brincalhona que precisa de brinquedos e passeios, pois tende a ficar destruidor. Apesar disso, são muito amorosos e companheiros.

O pet vai ser companhia para um idoso ou uma criança? Evite raças agressivas ou de guarda. Nesses casos, o melhor é apostar nos animais mais tranquilos, que gostam de interagir bastante com pessoas.

Lembrar das vacinas e consultas

Assim como os seres humanos, os animais precisam de cuidados medicinais. Então, você terá gastos com veterinário que não envolvem apenas emergências, mas situações do dia a dia, como vacinas, consultas de rotina e castração.

O ideal é levar seu novo amigo de quatro patas ao veterinário logo após a adoção para entender como vai a saúde dele. Aí, é dada a primeira dose da vacina e um vermífugo. Você recebe então a carteirinha de vacinação do seu pet e deve retornar para a próxima dose.

Pensar no ambiente do pet

Onde seu pet vai ficar? Ele precisa de um espaço só para ele, por mais que você goste de dividir a cama com um cão ou gato. Para isso, é necessário escolher um local da casa para a caminha, outro para as refeições e um terceiro — e separado — para ser usado como banheiro pet.

Por mais que você more em casa e pretenda que o cão tenha livre acesso ao jardim, vai ter que se preocupar em montar uma casinha em um local fresco para ele ficar.

Oferecer uma boa alimentação

Nem todos os alimentos humanos são permitidos para os pets, então, se você optar por oferecer ração natural, terá que conversar primeiro com o veterinário. Caso prefira a ração clássica, precisa escolher um alimento adequado para o animal.

Adotou um filhote? Ele precisa de ração própria para essa fase, que vai ajudá-lo a crescer saudável. Agora, se é um cão ou gato adulto, a ração com os nutrientes ideais é aquela voltada para os adultos.

Atentar para a higiene

Animais de estimação necessitam de um espaço limpo para ficar, além de cuidados como banho e tosa. Se for um cão de pelos mais curtos, como os charmosos SRD, o banho pode acontecer em casa, mas é preciso cuidar com a escolha dos produtos certos e a temperatura da água.

Agora, raças como o poodle necessitam de tosas periódicas e, nesse caso, é melhor contar com a ajuda do pet shop.

Depois de se atentar a todos esses detalhes, lembre-se de que será importante dar muito amor e carinho para seu novo amigo de quatro patas!

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...