Alunos de Agronomia da Ueap têm aula prática de produção de mudas de açaí

Alunos e professores do curso de Agronomia da Universidade do Estado do Amapá (Ueap), campus Amapá, participarão de uma programação técnica da Embrapa nesta terça-feira, 17/8, voltada para transferência da tecnologia de produção de mudas de açaizeiro para terra firme. Pela manhã, será realizado um dia de campo em uma área do Parque de Exposições João Pompílio, e no período da tarde os participantes farão uma visita técnica à Unidade de Referência Tecnológica (URT) de recuperação de açaizais, instalada pela Embrapa na propriedade do produtor Paulo Josimarcio.

De acordo com a coordenadora do curso, professora Alana Soares, o objetivo é oferecer capacitação aos alunos com relação a boas práticas de produção de mudas de açaizeiro para cultivo em terra firme. As mudas serão utilizadas para implantar uma Unidade de Referência Tecnológica da cultivar de açaizeiro BRS Pai D’égua, no Parque de Exposições João Pompílio, local onde será instalado o prédio definitivo do campus da Ueap no município de Amapá, localizado a cerca de 230 km de Macapá (AP).

A cultivar de açaizeiro irrigado para terra firme, chamada de BRS Pai d’Égua, foi lançada pela Embrapa Amazônia Oriental (Pará) e está sendo transferida pela Embrapa Amapá para os produtores e demais segmentos interessados. Esta variedade resulta da pesquisa com melhoramento genético do açaizeiro e apresenta dois diferenciais: produz 46% no período da entressafra (de janeiro a junho) e 54% na safra (de julho a dezembro) e apresenta frutos menores, resultando em 30% mais polpa em comparação com os frutos de açaí tradicionais. A primeira colheita se dá aos três anos e meio, enquanto os materiais tradicionais iniciam no quinto ano.

Este Dia de Campo faz parte da programação de implantação de uma URT do sistema de produção e adubação de açaí em terra firme no Amapá, vinculada ao projeto TecFruti / Fundo Amazônia; e transferência de tecnologias com ênfase em adubação de estabelecimento e adubação de produção de açaizeiro irrigado no Amapá, vinculada ao projeto Açaitec. A equipe da Embrapa Amapá responsável, in loco, pela capacitação de produção de mudas de açaizeiros para os alunos são o analista Antônio Carlos Goes, os técnicos Izaque Pinheiro e Paulo André Rodrigues, e o assistente Claudeci Trindade.

O polo da Ueap, chamado de Campus Território dos Lagos, foi inaugurado em junho de 2018. Funciona atualmente no anexo da Escola Estadual Vidal Negreiros, localizada na cidade de Amapá, com os cursos de Bacharelado em Engenharia Agronômica e Licenciatura em Matemática. “A parceria entre a Embrapa e a Ueap fortalece a capacitação acadêmica e a ideia é estender a capacitação e Dia de Campo aos agricultores familiares da região do Território dos Lagos”, planeja a professora Alana Soares.

