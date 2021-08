Adolescentes de 12 a 15 anos serão vacinados nesta terça-feira (17); confira os pontos e horários

Podem se vacinar adolescentes com autismo, síndrome de Down e comorbidades previstas no Programa Nacional de Imunização.

A vacinação desta terça-feira (17) será direcionada aos adolescentes de 12 a 15 anos com Transtorno do espectro autista, síndrome de Down e comorbidades previstas no Programa Nacional de Imunização (PNI). Também serão aplicadas as segundas doses para pessoas a partir dos 18 anos com prazo de vencimento.

No ato da vacinação é necessário que os menores estejam acompanhados dos pais e/ou responsáveis e que apresentem laudo médico que comprove a comorbidade. Além disso, é preciso apresentar os documentos oficiais com foto e comprovante de residência.

D1 para adolescentes com comorbidades de 12 a 15 anos

A vacina estará disponível das 9h às 15h na Universidade Federal do Amapá (Unifap); Instituto Federal do Amapá (Ifap); e Universidade do Estado do Amapá (Ueap). Além desses pontos, o Amapá Garden Shopping também terá uma equipe de vacinação.

D1 para jovens autistas e portadores de síndrome de Down de 12 a 15 anos

O imunizante estará disponível das 8h às 13h no Centro de Covid Santa Inês e Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes.

D2 para público a partir dos 18 anos

A D2 do imunizante da Pfizer/BioNTech acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Pedrinhas, Rosa Moita, Novo Horizonte, Álvaro Corrêa, Raimundo Hozanan e Pacoval das 8h às 13h.

A vacina da Oxford/AstraZeneca está disponível nos pontos de drives-thru da Praça Floriano Peixoto, Estádio Zerão, Marabaixo, Rodovia do Curiaú e na Igreja Jesus de Nazaré no horário das 9h às 15h.

Quem está no prazo de vencimento da CoronaVac pode receber sua segunda dose das 8h às 13h nas UBSs Cidade Nova, Brasil Novo, Marabaixo e Fazendinha. Na quadra da Igreja Jesus de Nazaré também haverá a aplicação de CoronaVac no horário das 9h às 15h.

No ato da vacinação, é preciso apresentar os documentos oficiais com foto, comprovante de residência e cartão de vacinação.

D2 de Astrazeneca para professores

Os professores que estiverem no prazo de recebimento da segunda dose de Astrazeneca até dia 30 de agosto podem procurar os pontos exclusivos, localizados no Centro Profissionalizante do Amapá (Cepajob) e Sindicato dos Servidores Públicos do Amapá (Sinsepeap), das 9h às 15h.

Vacinação para gestantes e puérperas

A vacinação da primeira e segunda dose deste público será realizada na UBS Leozildo Fontoura, no horário das 9h às 15h.

Para iniciar o seu ciclo de imunização, as mulheres deste grupo devem apresentar originais e cópias e um documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação, cartão de acompanhamento de gestante e certidão de nascimento da criança, este para as puérperas até 45 dias.

Para receber a segunda dose, é necessário apresentar cópias e originais dos documentos e cartão de vacinação.

Lista de comorbidades contempladas no Plano Nacional de Imunização (PNI)

Serão vacinados os adolescentes transplantados de órgãos sólidos (coração, rim, fígado, pulmão); doentes hematológicos (Anemia falciforme, pacientes em esquema de transfusão, uso de corticoide, trombofilias, pacientes esplenectomizados, anemia aplástica, anemia hemolítica autoimune, esferocitose, talassemia, doença de Gaucher, trombocitopenia imune primária em corticoterapia); Oncológicos em quimioterapia, radioterapia e clínicos; cardiopatas (revascularizados em uso de marcapasso); pacientes submetidos a cirurgias cardíaca; autoImunes (incluindo Lúpus eritematoso sistêmico, artrites); com obesidade mórbida com IMC ≥ 40km/m²; hipertensos e diabéticos , além dos que possuem doenças sistêmicas raras; respiratórias crônicas (Doença pulmonar obstrutiva crônica, asmáticos com controle, bronquiectasias, enfisemáticos); neurológicas/genéticas (Paralisia cerebral, Esclerose múltipla, AVE); renais crônicos em hemodiálise; Pessoas vivendo com HIV e com Transtornos do neurodesenvolvimento.

