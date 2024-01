Sem registro de ocorrências graves, Operação Papai Noel garantiu segurança nas áreas comerciais do Amapá

Mais de 2,5 mil agentes do Estado atuaram na estratégia, ao longo do mês de dezembro de 2023.

Por: Marcelle Corrêa

Ao longo do mês de dezembro, o Governo do Amapá garantiu a segurança da população com mais de 2,5 mil policiais militares, distribuídos em vários pontos estratégicos dos centros comerciais dos municípios, com a Operação Papai Noel, que não registrou ocorrências graves.

A ação, coordenada pela Polícia Militar (PM), monitorou áreas comerciais, corredores bancários, pontos turísticos e outros locais públicos de grande circulação de pessoas devido, principalmente, à movimentação das compras de fim de ano, pelo pagamento do 13º salário e também eventos festivos promovidos pelo Governo do Estado e prefeituras.

As atividades englobaram o policiamento a pé, motorizado, videomonitoramento em ônibus, equipado com sistema de câmeras de segurança, além das patrulhas de inteligência, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil.

Balanço operacional

Dentro dos trabalhos operacionais desenvolvidos pela PM, destacam-se a abordagem de mais de 2 mil pessoas. Foram fiscalizados, ainda, cerca de 2,2 mil veículos, entre carros e motos, sendo que 113 condutores receberam notificações e 10 veículos foram removidos pelas equipes.

Ainda dentro do planejamento da operação, mais de 500 suspeitos foram averiguados. Três seguiram para apresentação à Polícia Civil. Para garantir a segurança nas vias, foram montadas mais de 270 barreiras de trânsito em pontos monitorados pelos policiais.

A operação resultou na produção de 15 boletins de ocorrência. Outras 75 ocorrências foram resolvidas no local, sem a necessidade de elaboração do documento.

O Corpo de Bombeiros também participou da operação, atuando especificamente na prevenção a incêndios em ambientes comerciais e nas delegacias de polícia, que tiveram reforço nos plantões.

