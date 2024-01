Ação humanitária: Governo do Amapá envia 800 kits de alimentos para comunidades rurais de Pedra Branca do Amapari

Ao todo, oito municípios já foram atendidos pela estratégia que busca amenizar as consequências da estiagem de 2023 no interior do estado.

Por: Luan Rodrigues

O Governo do Amapá enviou 800 kits de alimentação ao município de Pedra Branca do Amapari, nesta quarta-feira, 3, para atender famílias de áreas rurais afetadas pela estiagem do ano de 2023. As cestas serão entregues para a prefeitura, que, por sua vez, fará a distribuição dos itens para pequenos produtores em situação de vulnerabilidade social.

A medida é uma continuidade das ações humanitárias que já alcançaram localidades dos municípios de Amapá, Cutias do Araguari, Santana, Itaubal, Mazagão, Serra do Navio e Pracuúba. Desde dezembro, já foram entregues mais de 5,6 mil kits de alimentos para a população. Até o fim do mês de janeiro, serão atendidas mais de 16,5 mil famílias em todos os 16 municípios.

Os itens foram obtidos com recursos federais disponibilizados em tratativa com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. As cestas básicas contam com itens como arroz, feijão, café, leite, farinha de aveia, macarrão, açúcar, milharina, sal, óleo de cozinha, entre outros alimentos. Em Pedra Branca, serão alcançadas comunidades de norte a sul do município, como Cachorrinho e Tucano II.

A iniciativa é coordenada pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Secretaria de Estado de Assistência Social, órgãos que compõem o Comitê de Respostas Rápidas do Governo do Amapá, criado para executar ações imediatas relacionadas a desastres naturais.

“Em 2024, o trabalho humanitário continua. A ideia é o Governo do Estado atender os 16 municípios atingidos pela estiagem do ano passado, proporcionando, assim, mais dignidade às famílias desses produtores”, pontuou o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Verissimo.

A secretária de Assistência Social do município de Pedra Branca, Lene Oliveira, acredita que os agricultores e pescadores em situação de vulnerabilidade vão receber com muita felicidade o auxílio vindo da ação humanitária. Para ela, iniciativas como essa fortalecem a relação do Governo do Estado com os municípios.

“Essa gestão do Governo do Amapá tem um diferencial por ter um caráter municipalista, trazendo sempre um olhar especial para cada localidade do estado, estamos muito gratos pelo esforço do executivo estadual”, apontou a secretária Lene.

