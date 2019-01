Abrigo arrecada doações de medicamentos em Manaus

O Núcleo de Assistência a Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) está recebendo doações de medicamentos para atender a necessidade das 20 crianças e adolescentes que residem atualmente no local. A instituição fica localizada na Rua 35, 2B, Conjunto Castelo Branco, no Parque Dez.

O abrigo é mantido através da contribuição de pessoas físicas e jurídicas, além de convênios periódicos com a rede pública de assistência social. Na casa, os acolhidos encaminhados pelo Juizado da Infância e da Juventude recebem assistência, proteção e cuidados com a saúde.

Entre os medicamentos a serem doados estão dipirona, paracetamol, vitamina C, polivitamínico, ibuprofeno, diclofenaco, acebrofilina, prednisolona, Xampu para piolho, cetoconazol, soro fisiológico, além de materiais como luvas de procedimento, esparadrapo e álcool em gel.

A diretora do Nacer, Caroline Rodrigues, destaca a importância das doações. “A maioria das pessoas têm em casa remédios ociosos com data de validade preservada. Medicamentos que poderiam ser doados para quem precisa. Laboratórios, médicos, distribuidoras e farmácias também podem nos ajudar. É uma necessidade que não pode ser adiada, pois se trata da saúde de crianças e adolescentes”, afirma.

Para ter acesso a lista completa de remédios, basta entrar em contato com a instituição através do telefone: (92) 99329-5531. A doação pode ser deixada no abrigo ou recolhida por um membro do Nacer.