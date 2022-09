Movimento Plantaformas: um novo jeito de fazer mobilização popular

Temas como “tecnopolítica”, “proteção de dados” ou “capitalismo de vigilância” podem estar ainda distantes do interesse da maioria da população, mas em uma sociedade hiperconectada, são conhecimentos que fazem a diferença, dão autonomia às pessoas e poder de usar a conectividade ao seu favor.

O Movimento Plantaformas é o novo projeto da Associação de Afro Envolvimento Casa Preta e consiste em formar e informar jovens negros e indígenas sobre como o mundo virtual normalizou a exposição de vários dos nossos dados pessoais online e como essa abertura pode deixar indivíduos e comunidades vulneráveis. Ao mesmo tempo, mostrar que, por outro lado, é possível usar as redes em benefício real aos usuários. O projeto tem foco em ações climáticas, assim, busca demonstrar que o empoderamento digital das comunidades da Amazônia entrega a essas populações autonomia para reconhecer quais problemas ambientais mais afetam o seu território e como a própria comunidade, de vizinhos ou amigos, por exemplo, pode criar e aplicar soluções mais adequadas às suas realidades.

O Movimento propõe uma mobilização envolvendo os 9 Estados da Amazônia Legal brasileira a partir de um curso de formação em Tecnopolítica, Marketing Digital e Racismo Ambiental. Serão 270 jovens formados e, desse universo, 9 alunos serão selecionados como bolsistas, um representante de cada Estado, que atuarão por um período de 1 ano como mobilizadores locais.

Além do curso, o Movimento apresenta e sugere o uso de uma plataforma online que funciona como um espaço facilitador de mobilização social, dando ao usuários um lugar de debate e proposição de iniciativas práticas que tragam mudanças reais em micro ambientes, sejam eles escolas públicas, bairros periféricos ou comunidades ribeirinhas, por exemplo. O projeto almeja levar colaboração e decisão comunitária a uma dimensão massiva.

Sugestão de entrevista:

Anderson Ferreira – Coordenador Geral – Casa Preta

Jader Gama – Assessor de Tecnologias: Informação e Comunicação

Sugestão de imagens:

Imagens da sede da Associação Casa Preta, do distrito de Outeiro.

A Associação dispõe de vídeos e fotos de cursos e iniciativas anteriores que pode ceder à equipe.

Demonstração em vídeo do uso da plataforma, ex print

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...