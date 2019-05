CONSU/Unifap lança nota em protesto aos cortes no orçamento da educação

NOTA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO SOBRE OS CORTES NO ORÇAMENTO DA UNIFAP

O Conselho Superior da Universidade Federal do Amapá (CONSU), entidade máxima deliberativa desta IFES, torna público o seu repúdio à política sucessiva de cortes no orçamento da educação pública brasileira, que representa na UNIFAP, somente para custeio, o montante de crédito orçamentário de R$9.693.809,00 (NOVE MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVE REAIS). Quando se trata de recursos para investimentos, o bloqueio alcança a ordem de R$32.736.209,00 (TRINTA E DOIS MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS).

Em uma instituição socialmente referenciada e operada por pessoas e organismos que deveriam primar pela educação como bem público, sendo estes o MEC, o Governo Federal e os seus agentes, este Conselho vê com extrema preocupação os ataques sistemáticos à educação pública e gratuita.

Igualmente preocupantes são as perspectivas em relação à Ciência, Tecnologia e às áreas de investigação como as Humanidades e a diversidade da qual é composta a sociedade brasileira. Infelizmente uma política de governo que enxerga na disputa ideológica seu inimigo máximo, em um país com quase 14 milhões de desempregados.

Esses cortes impostos pelo atual Governo colocam nossa Universidade em condições extremamente preocupantes, atingindo diretamente a economia local e também a manutenção e funcionamento da Instituição, comprometendo contratos de segurança, limpeza, energia elétrica, bolsas diversas etc.

Somos pela educação pública, gratuita, com qualidade, pela autonomia universitária e pela livre produção e circulação de ideias e conhecimento, na construção de uma sociedade justa e fraterna.

Macapá/AP, 15 de Maio de 2019.

Conselho Superior Universitário – CONSU/UNIFAP