Conheça aptidões que todo futuro administrador deve ter

A graduação em Administração é um dos três cursos mais procurados por brasileiros



De acordo com o último Censo da Educação Superior, divulgado pelo Inep, a graduação em Administração está entre as três opções de curso de ensino superior mais escolhida pelos brasileiros. Por ser uma profissão que abrange diversas áreas, o administrador encontra um leque de atuação amplo, atuando em departamentos públicos, privados ou sem fins lucrativos, administrando desde uma loja ou até uma multinacional.

Porém, antes de ingressar na graduação, é preciso saber se possui o perfil e habilidades compatíveis com a função. “Uma das principais competências para um administrador atuar adequadamente é ter afinidade com números”, afirma a professora mestra em Administração da Faculdade Phorte, Andressa Maurício. Além de gostar de números, Andressa acrescenta que é preciso também ser uma pessoa organizada, pois precisará lidar com reuniões, planilhas e documentos.

Por se tratar de um profissional que percorre variadas áreas, saber trabalhar em equipe fará a diferença na carreira. “Um administrador não deve se dedicar somente a finalizar as ações pertinentes ao seu trabalho, mas também ter um bom relacionamento com o coletivo”, pontua Andressa. Para ser um bom administrador, os graduandos precisam ter uma visão sistêmica. “É fundamental ter um olhar do todo dentro de uma organização”, conclui.



Agência Educa Mais Brasil