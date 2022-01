Show “Em casa” promete agitar a sexta-feira no Sankofa em Macapá

No dia 07/01 apresentamos o Show em casa, tendo como prata da casa Ton Rodrigues que precisou sair de sua terra natal pra correr atrás dos sonhos artísticos no Rio de Janeiro. Nesta sexta feira 07/01 estará no palco do Sankofa junto de Sabrina Zahara, Peterson Assis, Mário Neilton o Show em casa, é uma forma de relembrar momentos da carreira dos dois artistas amapaenses Ton e Sabrina, trazendo em seu repertório músicas

Autorais, sambas Marabaixos e carimbós. Teremos a participação especial do violão 7 cordas Carioca Pedro Messina.

Onde: SANKOFA (Av Beira Rio 1488)

Contato 96981401689

As 21h

Ton Rodrigues é Amapaense radicado no RJ há 17 anos. Como sonho de qualquer artista, decidiu pegar estrada pelo mundo a fora em busca do teatro, da música, buscar o cantar de sua bandeira nortista, seu jeitinho tucuju e celebrar tudo num só espaço, o palco. Ton lançou em 2020 o Cd Quintal Caboclo pela gravadora paraense NAMUSIC, onde mistura elementos da cultura popular brasileira, como o baque do Curimbó, Caixa de Marabaixo, com violão 7 cordas.

Sabrina Zahara Atriz, cantora, 23 anos de carreira. Lança seu primeiro disco autoral em janeiro de 2022, com o patrocínio da natura musical em parceria com a Pororoca Sound.

Peterson Assis é Violonista com influências clássicas do conservatório Carlos Gomes é Arranjador e Compositor. Tem diversas Canções arranjadas, em parceria de anos, com Tom Rodrigues e Sabrina Zahara.

Mario Neilton, percussionista a 30 anos, tocador rústico de mararabaixo e batuque herdado de minha avó Cândida. oriunda do curiau. Marabaixo e batuque é minha essência e raiz. Atualmente realizando um Projeto denominado Electron Reggae com o mano Mc Leleo onde me lanço como cantor.

Pedro Messina

Violonista e compositor, licenciado em música pelo Conservatório Brasileiro de

Música_ RJ. Seu grande interesse na música é o

samba e o choro, sua escola foi o que hoje é conhecida como Casa do Choro_ RJ na Lapa. Diversos mestres passearam por sua vida como Paulo Aragão, João Lyra e Maurício Carrilho.

Acompanha cantores como Teresa

Cristina, Chico César, Xangai e Rita Ribeiro. E a? anos Faz parceria com Ton Rodrigues

