Dois milhões de mulheres entraram no mercado de trabalho desde 2012

Crise e queda na renda da família empurraram as mulheres para o trabalho remunerado. Mas homens ocupam mais da metade dos postos e ganham em média 30% a mais.

m estudo realizado com base em números do IBGE mostra que a participação das mulheres no mercado de trabalho aumentou nos últimos seis anos.

Marcelo cuida de boa parte das tarefas de casa desde que perdeu o emprego. A renda da Graziela garante o orçamento da família. Com a experiência que acumulou quando trabalhava na área farmacêutica, hoje ela faz e vende perfumes e produtos de beleza.

“Enquanto eu faço as minhas coisas, faço comida ou cuido das crianças, ele está lavando roupa, quintal, arrumando a casa. E a gente vai dividindo as tarefas”, conta Graziela Versatti.

